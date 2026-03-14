अजमेर में अब सफाई के लिए नालों में इंसान नहीं, रोबोट उतरेगा...केरल से पहुंची दो मशीनें
मानवीय संवेदना के लिहाज से यह बेहतर कदम है. पूर्व में सफाई कर्मचारी काम करते थे, तब दुर्घटनाएं होती थी.
Published : March 14, 2026 at 6:27 PM IST
अजमेर: शहर में नालों की सफाई हाईटेक होने जा रही है, अब यहां के नालों की सफाई रोबोट करेंगे. नगर निगम को सफाई के लिए दो रोबोट मिले हैं. अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल ने शनिवार को फीता काट कर सफाई मशीनों का शुभारम्भ किया. उम्मीद है कि इससे नालों की सफाई बेहतर ढंग से होगी. बारिश के दिनों में जल निकासी सुगम होगी और शहर को जल भराव समस्या से निजात मिलेगी. राजस्थान दिवस को लेकर चल रहे पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान झाड़ू लगाकर शुरू किया गया. इस पखवाड़े में ही रोबोट से नालों की सफाई शुरू कर दी जाएगी.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल ने बताया कि मानवीय संवेदना के लिहाज से यह बेहतर कदम है. पूर्व में सफाई कर्मचारी काम करते थे, तब दुर्घटनाएं होती थी. अब रोबोट के जरिए नालों की सफाई होगी. इसमें दुर्घटनाओं की आशंका बिल्कुल नहीं रहेगी. उन्होंने लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई. बेहतर कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया और सेफ्टी किट बांटे.
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अत्याधुनिक तकनीक से लैस : नगर निगम की एईएन बबीता ने बताया कि केरल से दो रोबोट मशीन मिली हैं. इन मशीन ने कार्य शुरू कर दिया. अत्याधुनिक तकनीक से लैस रोबोट में चार कक्ष हैं. इनमें तीन नीचे और एक सामने लगा हुआ है. मशीन पर दो डिजीटल स्क्रीन है, जिस पर ऑपरेटर सफाई की लाइव मॉनिटरिंग कर सकता है. रोबोट की क्षमता 9 मीटर तक है. मैनहॉल में भी रोबोट को सफाई के लिए उतारा जा सकता है.
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