ETV Bharat / state

महापर्व छठ की तैयारी: रांची में घाटों की सफाई का काम युद्धस्तर पर जारी, सड़कें की जा रही दुरुस्त

रांची में छठ पर्व की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. नगर निगम और प्रशासन के अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं.

Chhath Ghats In Ranchi
छठ घाट का निरीक्षण करते रांची के नगर आयुक्त सुशांत गौरव. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 21, 2025 at 2:22 PM IST

|

Updated : October 21, 2025 at 2:50 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची में लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी युद्धस्तर पर शुरू कर दी गई है. रांची जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 60 से ज्यादा छठ घाटों में छठ व्रतियों के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं.

घाटों की सफाई का काम शुरू

राजधानी रांची के लगभग 60 छठ घाटों पर व्रती और श्रद्धालु अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगे. इसे लेकर रांची नगर निगम के द्वारा सभी छठ घाटों की सूची तैयार कर साफ-सफाई का काम शुरू कर दिया गया है. सभी छठ घाटों को अलग-अलग जोन में बांट कर सफाई का काम किया जा रहा है. नगर निगम की तरफ से 25 अक्टूबर तक सभी छठ घाटों की सफाई को पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है.

नगर आयुक्त ने किया घाटों का निरीक्षण

रांची के नगर आयुक्त सुशांत गौरव खुद लगातार छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि छठ घाटों के निरीक्षण का काम तेजी से किया जा रहा है. निरीक्षण के बाद जो घाट खतरनाक हैं वहां रेड रिबन लगाकर श्रद्धालुओं को रेड रिबन से आगे जाने की मनाही रहेगी. छठ घाटों की सफाई के लिए अलग-अलग समय पर मशीनों का प्रयोग भी किया जा रहा है. चिकित्सकों की टीम के द्वारा भी जल स्रोतों का निरीक्षण करवाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि जलाशयों का संरक्षण किसी एक संस्था का कार्य नहीं है, बल्कि इसमें सभी नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है. उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि जलाशयों में गंदगी या अपशिष्ट प्रवाहित और अतिक्रमण न करें. जन भागीदारी से ही इन जलस्रोतों को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है.

Chhath Ghats In Ranchi
तालाब के पास लगायी गई हाई मास्ट लाइट (फोटो-ईटीवी भारत)

लाइट और सड़क की व्यवस्था

छठ महापर्व के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है. ऐसे में रांची नगर निगम की टीम के द्वारा साफ-सफाई के साथ-साथ लाइट की व्यवस्था और घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों को भी दुरुस्त किया जा रहा है. सभी छठ घाटों पर चेंजिंग रूम बनाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. छठ पूजा समिति के द्वारा ही कई जगहों पर लाइट और दूसरे तरह की व्यवस्था की जाती है. रांची नगर निगम की टीम छठ पूजा समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर रही है.

इन स्थानों पर अर्घ्य देने पहुंचते हैं श्रद्धालु

राजधानी रांची में मुख्य रूप से हटानिया तालाब, कांके डैम, धुर्वा डैम, बड़ा तालाब, चडरी तालाब, मोरहाबादी स्थित दिव्यान तालाब, तेतर टोली तालाब , भरम टोली तालाब, विद्यानगर तालाब बेहद महत्वपूर्ण है. इसके अलावा 60 से अधिक छठ घाट हैं जहां श्रद्धालु अर्घ्य देने के लिए पहुंचते हैं. सभी घाटों में लाइट के साथ-साथ साफ सफाई और दूसरी तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

एनडीआरएफ टीम की रहेगी तैनाती

छठ महापर्व में सांध्य के समय पहला अर्घ्य दिया जाता है. पहले दिन से ही हर खतरनाक घाटों में एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया जाएगा. छोटे-छोटे तालाबों में स्थानीय गोताखोरों की ड्यूटी लगाई जाएगी. इस वर्ष रांची नगर निगम द्वारा 63 स्थलों पर कृत्रिम तालाबों का भी निर्माण कराया जा रहा है.

Chhath Ghats In Ranchi
छठ घाट के निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों को निर्देश देते नगर आयुक्त. (फोटो-ईटीवी भारत)

नगर आयुक्त ने जारी किए कई निर्देश

नगर आयुक्त ने बताया कि सभी एमपीएस, जोनल सुपरवाइजर, नगर प्रबंधक और नगर अभियान प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि छठ घाटों के पास फैली गंदगी को हर हाल में साफ कर दिया जाए. इसके अलावा घास की कटिंग कराई जाए, तालाबों में खतरनाक स्थलों की पहचान भी कर ली जाए, ताकि सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकें.

इसके अलावा तालाब के चारों तरफ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जाए, तालाब तक जाने वाले सभी रास्तों की साफ-सफाई की जा रही है. कंकड़-पत्थर भी चुनने का निर्देश दिया गया है, ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो. निगम की ओर से पहले ही निर्देश दिया गया है कि अगर छठ घाट जाने में रास्तों में कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल गिरता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा.

14 घाटों पर लगायी गई हाईमास्ट लाइट

नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव के निर्देश पर छठ महापर्व की तैयारी तेजी से की जा रही है. इस वर्ष रांची नगर निगम की पहल पर ऊर्जा विकास एजेंसी जरेडा के द्वारा शहर में 25 से अधिक जगह पर हाई मास्ट लाइट लगाया गया है, ताकि वहां पर छठ के समय श्रद्धालुओं को बेहतर लाइट की सुविधा मिल सके. 14 तालाबों के घाटों पर 28 हाईमास्ट लाइट लगाकर रोशनी की व्यवस्था की जा रही है. नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार बड़ा तालाब में पांच, जेल तालाब में तीन, पीएचडी तालाब में दो, कडरू तालाब में तीन, करमटोली तालाब में तीन हाईमास्क लाइट लगाए गए हैं.

पुलिस की तैयारी और ट्रैफिक प्लान

राजधानी रांची में छठ महापर्व को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था भी चुस्त-दुरुस्त की जा रही है. 27 और 28 अक्तूबर को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है. 27 अक्तूबर को सुबह आठ से रात 11:00 बजे तक और 28 अक्तूबर को भोर के 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगायी जाएगी. इस संबंध में यातायात पुलिस की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे.

500 अतरिक्त बलों की होगी तैनाती

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि राजधानी रांची में दो तरह का क्षेत्र है. एक शहरी क्षेत्र जो सिटी एरिया का है और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र है. ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारे घाट हैं और शहर में भी करीब 60 छठ घाट हैं. घाटों की संख्या काफी ज्यादा है और श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी ज्यादा है. ऐसे में पुलिस को सबसे ज्यादा क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान रखना है, ताकि छठव्रती समय से अपने घाटों तक पहुंच सकें. इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है.

जलाशयों के आसपास ड्रॉप गेट

नदियों, तालाबों और डैम के आसपास ड्रॉप गेट बनाए जा रहे हैं, ताकि वाहन छठ घाटों से ज्यादा नजदीक ना जा सकें. वैसे छठ घाट जहां पर पानी काफी गहरा है वहां रेड रिबन लगाया जा रहा है, ताकि लोग उसके आगे ना जाएं. रांची पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि बच्चों को एक निश्चित सीमा के बाद पानी में आगे न जाने दें और खुद भी आगे ना जाएं.

सभी छठ घाटों पर एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की तैनाती की जाएगी. रांची के धुर्वा, कांके डैम, बड़ा तालाब में एनडीआरएफ के द्वारा गोताखोरों की तैनाती की जाएगी. गहरे और बड़े छठ घाटों पर नाव और छोटे बोट की भी व्यवस्था की जा रही है, जो गहरे पानी में मूवमेंट करेगी.

ये भी पढ़ें-

छठ घाट पर गंदगी का अंबार, साफ-सफाई और सुरक्षा को लेकर एसपी ने किया निरीक्षण

प्राकृतिक ही नहीं, कृत्रिम छठ घाटों पर भी नगर निगम का फोकस, नगर आयुक्त ने बताई पूरी तैयारी

रांची में छठ महापर्व की तैयारियां तेज, मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने चलाया सफाई अभियान

Last Updated : October 21, 2025 at 2:50 PM IST

TAGGED:

CHHATH GHATS IN RANCHI
CHHATH PUJA IN JHARKHAND
CLEANING WORK OF CHHATH GHATS
रांची में छठ पर्व की तैयारी
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.