लोक आस्था का महापर्व छठ, धनबाद में अंतिम चरण में घाटों की सफाई
धनबाद में छठ घाटों की सफाई अंतिम चरण में है.
Published : October 25, 2025 at 7:10 PM IST
धनबादः नहाय खाय के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है. धनबाद के विभिन्न तालाबों, जलाशयों और छठ घाट की सफाई का काम लगभग पूरा हो गया है.
रानीबांध छठ तालाब की सफाई भी लगभग पूरा हो गया है. निगम प्रशासन के निर्देश पर कर्मी सफाई को अंतिम रूप दे रहे हैं. तालाब की गंदगी को निकाल बाहर कर दिया है. वहीं पानी से इंफेक्शन न हो इसे लेकर ब्लीचिंग पावडर डाला जाएगा. रानी बांध में पक्का घाट नहीं होने से व्रतियों को परेशानी होती है. मिट्टी घाट में फिसलन से व्रतियों अर्थ देने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती है.
वहीं कमेटी सदस्य ने कहा कि तालाब की सफाई लगभग पूरा हो गया है. पक्का घाट बनाने को लेकर निगम को पहले कई बार बोला गया लेकिन अब तक इसका निर्माण नहीं कराया गया. मिट्टी घाट के कारण व्रतियों को दिक्कत होती है, कई बार लोग गिर भी जाते हैं.
उन्होंने बताया कि रानी बांध तालाब शहर के बीचों-बीच स्थित है. जिस कारण हजारों की संख्या में यहां भींड उमड़ती है. कमेटी की तरफ से लाइट एवं अन्य तरह की व्यवस्था की जाती है ताकि घाट पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े.
सड़क किनारे पड़ने वालों छठ घाटों को लेकर प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक रूट तैयार किया गया है. संध्या के समय पहले अर्घ्य के दिन तालाब के बगल की सड़कों पर आवागमन को रोक दिया गया है. रात्रि 9 बजे से फिर आवागमन शुरू कर दी जाएगी. श्रद्धालुओं के मद्देनजर प्रशासन भी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है.
