लोक आस्था का महापर्व छठ, धनबाद में अंतिम चरण में घाटों की सफाई

धनबादः नहाय खाय के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है. धनबाद के विभिन्न तालाबों, जलाशयों और छठ घाट की सफाई का काम लगभग पूरा हो गया है.

रानीबांध छठ तालाब की सफाई भी लगभग पूरा हो गया है. निगम प्रशासन के निर्देश पर कर्मी सफाई को अंतिम रूप दे रहे हैं. तालाब की गंदगी को निकाल बाहर कर दिया है. वहीं पानी से इंफेक्शन न हो इसे लेकर ब्लीचिंग पावडर डाला जाएगा. रानी बांध में पक्का घाट नहीं होने से व्रतियों को परेशानी होती है. मिट्टी घाट में फिसलन से व्रतियों अर्थ देने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती है.

धनबाद में छठ पूजा की तैयारीः ईटीवी भारत संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट (ETV Bharat)

वहीं कमेटी सदस्य ने कहा कि तालाब की सफाई लगभग पूरा हो गया है. पक्का घाट बनाने को लेकर निगम को पहले कई बार बोला गया लेकिन अब तक इसका निर्माण नहीं कराया गया. मिट्टी घाट के कारण व्रतियों को दिक्कत होती है, कई बार लोग गिर भी जाते हैं.