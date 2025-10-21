ETV Bharat / state

देवघर के छठ घाटों की सफाई का काम अधूरा, तालाबों की सतह पर तैर रहा कचरा

देवघर में छठ पूजा की तैयारी अब तक पूरी नहीं हो पाई है. छठ घाटों की सफाई का काम पूरा नहीं हो पाया है.

Chhath Ghats In Deoghar
छठ पूजा के लिए तलाब का निरीक्षण करते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
October 21, 2025

देवघर: दीपावली के बाद अब देवघर की गलियों में छठ की छटा फैलने लगी है. श्रद्धा का यह महापर्व समीप है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम की तैयारी अभी अधूरी है. कहीं तालाबों की सतह पर कचरा तैर रहा है तो कहीं गंदगी की परतें अब भी प्रशासनिक उदासीनता को दिखा रही है.

नगर निगम और जिला प्रशासन ने दावा तो किया है कि सफाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, पर जमीनी हकीकत कुछ और बयान कर रही है. नगर क्षेत्र के करीब 15 से 20 तालाबों में प्रतिदिन सफाई कर्मी जलाशयों की सफाई के कार्य में जुटे हैं, लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद कई घाटों की दशा खराब है.

देवघर में छठ घाटों की सफाई पर संवाददाता हितेष कुमार की रिपोर्ट. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शिवगंगा की भी सफाई अधूरी

देवघर का शिवगंगा तालाब सर्वाधिक पवित्र और ऐतिहासिक जलाशय माना जाता है. शिवगंगा की सफाई भी अभी अधूरी है. हालांकि सफाई का दायित्व निभा रहे ठेकेदार पिंटू सिंह ने बताया कि “हम रोजाना सफाई करते हैं, लेकिन श्रद्धालु पूजा-सामग्री और धार्मिक अवशेषों का तालाब में विसर्जन कर देते हैं, जिससे तालाब पुनः गंदा हो जाता है.” उनका कहना था कि यदि लोगों में थोड़ी और सजगता आए, तो शिवगंगा पुनः निर्मल दिखेगा.

Chhath Ghats In Deoghar
छठ घाट का निरीक्षण करते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

समिति के लोग कर रहे सफाई में सहयोग

दूसरी ओर रामपुर छठ पोखर के बारे में कुछ सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां छठ पूजा समिति के सदस्यों ने स्वयं अपने स्तर पर घाटों की सफाई और मरम्मत कार्य संभाल रखा है. समिति के अध्यक्ष ने बताया कि “निगम की ओर से पर्याप्त कर्मचारी नहीं आए हैं, फिर भी हम लोगों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तालाब की सीढ़ियों, घाटों और आसपास के रास्तों को दुरुस्त किया है. हमारी कोशिश है कि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.”

Chhath Ghats In Deoghar
छठ घाट की सफाई करते कर्मी. (फोटो-ईटीवी भारत)

कई छठ घाटों की सफाई व्यवस्था अधूरी

फिर भी, कुछ अन्य तालाबों जैसे छत्तीसी तालाब, डढ़वा नदी घाट और जसीडीह क्षेत्र के जलाशयों में सफाई व्यवस्था अब भी अधूरी है. ग्रामीण अंचलों के कई घाटों तक पहुंच पथ ही नहीं बन पाए हैं, जिससे आने-जाने में व्रतियों और श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.

Chhath Ghats In Deoghar
ट्रैक्टर से छठ घाट बनाते कर्मी. (फोटो-ईटीवी भारत)

इन सबके बीच नगर निगम का हालिया विवाद भी चर्चा में है. बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह तक सफाईकर्मियों ने बकाया वेतन को लेकर कार्य बहिष्कार किया था. जिसके चलते पूरे नगर क्षेत्र में कचरा का ढेर लग गया था. हालांकि, नगर आयुक्त रोहित सिन्हा की पहल पर वार्ता हुई और सफाईकर्मी पुनः काम पर लौट आए.

Chhath Ghats In Deoghar
ट्रैक्टर से छठ घाट बनाता कर्मी. (फोटो-ईटीवी भारत)

घाटों की सफाई में कोताही बर्दाश्त नहींः नगर आयुक्त

नगर आयुक्त ने कहा कि छठ पर्व के दौरान सफाई व्यवस्था में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 23 वार्ड जमादार, 215 सफाई मित्र, 24 रोड कुली मित्र, 3 जेसीबी और 14 ट्रैक्टर सहित सभी संसाधन पूरी तरह तैनात कर दिए गए हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “यदि छठ पूजा के दौरान किसी भी वार्ड या घाट पर कुव्यवस्था पाई गई, तो संबंधित जिम्मेदार पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी.”

