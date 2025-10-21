देवघर के छठ घाटों की सफाई का काम अधूरा, तालाबों की सतह पर तैर रहा कचरा
देवघर में छठ पूजा की तैयारी अब तक पूरी नहीं हो पाई है. छठ घाटों की सफाई का काम पूरा नहीं हो पाया है.
Published : October 21, 2025 at 6:39 PM IST
देवघर: दीपावली के बाद अब देवघर की गलियों में छठ की छटा फैलने लगी है. श्रद्धा का यह महापर्व समीप है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम की तैयारी अभी अधूरी है. कहीं तालाबों की सतह पर कचरा तैर रहा है तो कहीं गंदगी की परतें अब भी प्रशासनिक उदासीनता को दिखा रही है.
नगर निगम और जिला प्रशासन ने दावा तो किया है कि सफाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, पर जमीनी हकीकत कुछ और बयान कर रही है. नगर क्षेत्र के करीब 15 से 20 तालाबों में प्रतिदिन सफाई कर्मी जलाशयों की सफाई के कार्य में जुटे हैं, लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद कई घाटों की दशा खराब है.
शिवगंगा की भी सफाई अधूरी
देवघर का शिवगंगा तालाब सर्वाधिक पवित्र और ऐतिहासिक जलाशय माना जाता है. शिवगंगा की सफाई भी अभी अधूरी है. हालांकि सफाई का दायित्व निभा रहे ठेकेदार पिंटू सिंह ने बताया कि “हम रोजाना सफाई करते हैं, लेकिन श्रद्धालु पूजा-सामग्री और धार्मिक अवशेषों का तालाब में विसर्जन कर देते हैं, जिससे तालाब पुनः गंदा हो जाता है.” उनका कहना था कि यदि लोगों में थोड़ी और सजगता आए, तो शिवगंगा पुनः निर्मल दिखेगा.
समिति के लोग कर रहे सफाई में सहयोग
दूसरी ओर रामपुर छठ पोखर के बारे में कुछ सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां छठ पूजा समिति के सदस्यों ने स्वयं अपने स्तर पर घाटों की सफाई और मरम्मत कार्य संभाल रखा है. समिति के अध्यक्ष ने बताया कि “निगम की ओर से पर्याप्त कर्मचारी नहीं आए हैं, फिर भी हम लोगों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तालाब की सीढ़ियों, घाटों और आसपास के रास्तों को दुरुस्त किया है. हमारी कोशिश है कि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.”
कई छठ घाटों की सफाई व्यवस्था अधूरी
फिर भी, कुछ अन्य तालाबों जैसे छत्तीसी तालाब, डढ़वा नदी घाट और जसीडीह क्षेत्र के जलाशयों में सफाई व्यवस्था अब भी अधूरी है. ग्रामीण अंचलों के कई घाटों तक पहुंच पथ ही नहीं बन पाए हैं, जिससे आने-जाने में व्रतियों और श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.
इन सबके बीच नगर निगम का हालिया विवाद भी चर्चा में है. बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह तक सफाईकर्मियों ने बकाया वेतन को लेकर कार्य बहिष्कार किया था. जिसके चलते पूरे नगर क्षेत्र में कचरा का ढेर लग गया था. हालांकि, नगर आयुक्त रोहित सिन्हा की पहल पर वार्ता हुई और सफाईकर्मी पुनः काम पर लौट आए.
घाटों की सफाई में कोताही बर्दाश्त नहींः नगर आयुक्त
नगर आयुक्त ने कहा कि छठ पर्व के दौरान सफाई व्यवस्था में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. 23 वार्ड जमादार, 215 सफाई मित्र, 24 रोड कुली मित्र, 3 जेसीबी और 14 ट्रैक्टर सहित सभी संसाधन पूरी तरह तैनात कर दिए गए हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “यदि छठ पूजा के दौरान किसी भी वार्ड या घाट पर कुव्यवस्था पाई गई, तो संबंधित जिम्मेदार पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी.”
ये भी पढ़ें-
महापर्व छठ की तैयारी: रांची में घाटों की सफाई का काम युद्धस्तर पर जारी, सड़कें की जा रही दुरुस्त
छठ घाट पर गंदगी का अंबार, साफ-सफाई और सुरक्षा को लेकर एसपी ने किया निरीक्षण
प्राकृतिक ही नहीं, कृत्रिम छठ घाटों पर भी नगर निगम का फोकस, नगर आयुक्त ने बताई पूरी तैयारी