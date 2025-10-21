ETV Bharat / state

देवघर के छठ घाटों की सफाई का काम अधूरा, तालाबों की सतह पर तैर रहा कचरा

छठ पूजा के लिए तलाब का निरीक्षण करते पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: दीपावली के बाद अब देवघर की गलियों में छठ की छटा फैलने लगी है. श्रद्धा का यह महापर्व समीप है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम की तैयारी अभी अधूरी है. कहीं तालाबों की सतह पर कचरा तैर रहा है तो कहीं गंदगी की परतें अब भी प्रशासनिक उदासीनता को दिखा रही है.

नगर निगम और जिला प्रशासन ने दावा तो किया है कि सफाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, पर जमीनी हकीकत कुछ और बयान कर रही है. नगर क्षेत्र के करीब 15 से 20 तालाबों में प्रतिदिन सफाई कर्मी जलाशयों की सफाई के कार्य में जुटे हैं, लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद कई घाटों की दशा खराब है.

देवघर में छठ घाटों की सफाई पर संवाददाता हितेष कुमार की रिपोर्ट. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शिवगंगा की भी सफाई अधूरी

देवघर का शिवगंगा तालाब सर्वाधिक पवित्र और ऐतिहासिक जलाशय माना जाता है. शिवगंगा की सफाई भी अभी अधूरी है. हालांकि सफाई का दायित्व निभा रहे ठेकेदार पिंटू सिंह ने बताया कि “हम रोजाना सफाई करते हैं, लेकिन श्रद्धालु पूजा-सामग्री और धार्मिक अवशेषों का तालाब में विसर्जन कर देते हैं, जिससे तालाब पुनः गंदा हो जाता है.” उनका कहना था कि यदि लोगों में थोड़ी और सजगता आए, तो शिवगंगा पुनः निर्मल दिखेगा.

छठ घाट का निरीक्षण करते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

समिति के लोग कर रहे सफाई में सहयोग

दूसरी ओर रामपुर छठ पोखर के बारे में कुछ सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां छठ पूजा समिति के सदस्यों ने स्वयं अपने स्तर पर घाटों की सफाई और मरम्मत कार्य संभाल रखा है. समिति के अध्यक्ष ने बताया कि “निगम की ओर से पर्याप्त कर्मचारी नहीं आए हैं, फिर भी हम लोगों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तालाब की सीढ़ियों, घाटों और आसपास के रास्तों को दुरुस्त किया है. हमारी कोशिश है कि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.”