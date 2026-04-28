ETV Bharat / state

रंग दे गुलाबी : एक दिन में 500 से ज्यादा फीकी-पुरानी दीवारों को मिलेगा नया रंग

गुलाबी नगरी में चलेगा 'रंग दे गुलाबी' अभियान. जयपुर में 2 मई से शुरू होगा यह खास काम...

Rang De Gulabi Campaign
अभियान की जानकारी देते निगम कमिश्नर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 9:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर की फीकी और जर्जर दीवारों को नया जीवन देने के लिए 2 मई शनिवार को 'रंग दे गुलाबी' अभियान चलाया जाएगा. जिसके तहत एक ही दिन में शहर के 12 जोनों में करीब 500 स्थानों पर 66 हजार स्क्वायर फीट दीवार पर पेंटिंग कर जयपुर को और ज्यादा खूबसूरत बनाने की प्लानिंग है.

'रंग दे गुलाबी' का पूरा प्लान : 'रंग दे गुलाबी' अभियान के तहत सुबह से शाम तक शहर के अलग-अलग इलाकों में दीवारों को रंगा जाएगा. खास बात यह है कि हर स्थान पर काम शुरू करने से पहले 'बिफोर फोटो' और पूरा होने के बाद 'आफ्टर फोटो' लिया जाएगा, ताकि बदलाव साफ नजर आ सके. करीब 66 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में पेंटिंग का लक्ष्य रखा गया है, जिसे शहर की सूरत बदलने की कोशिश बताया जा रहा है.

निगम कमिश्नर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

इस संबंध में निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर शहर को साफ बनाने के साथ-साथ सुंदर बनाने की भी कवायद रहती है. चूंकि मई के दूसरे सप्ताह में सर्वेक्षण टीम आने की संभावना है. ऐसे में रंग दे गुलाबी अभियान के तहत शहर के 500 स्थान पर पेंटिंग्स की जाएगी. इस पेंटिंग मैराथन में आम लोगों की भागीदारी होगी. इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्र, एनजीओ, निजी संस्थाएं, कंपनियां और आम नागरिक सभी को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. इसके लिए बताया था दो नोडल नंबर भी जारी किए गए हैं.

66 हजार स्क्वायर फीट एरिया में होगी वॉल पेंटिंग : अभियान के तहत करीब 500 स्थान पर वॉल पेंटिंग की जाएगी सभी 12 जोन में जगह चिह्नित की गई है. सबसे ज्यादा काम जगतपुरा-झालाना जोन (69 स्थान) और हवामहल-आमेर (61 स्थान) जोन में होगा.

पढ़ें : भारत की खनिज सुरक्षा में रीसाइक्लिंग बनेगी रीढ़, जयपुर में इंटरनेशनल मटेरियल रीसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस में मंथन

इसके अलावा विद्याधर नगर, वैशाली नगर, सांगानेर, मानसरोवर जैसे प्रमुख इलाकों में भी बड़े स्तर पर दीवारों को रंगा जाएगा. कुल मिला करके करीब 66000 से ज्यादा स्क्वायर फीट वॉल एरिया को विभिन्न रंगों से रंगा जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पेंटिंग मैराथन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जयपुर की गुलाबी नगरी की छवि और विरासत पर इसका कोई असर न पड़े.

सिर्फ रंग नहीं, संदेश भी : निगम कमिश्नर ने बताया कि यह अभियान सिर्फ सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है. दीवारों पर स्वच्छता, सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक संदेशों को भी उकेरा जाएगा. इससे लोगों में साफ-सफाई और शहर के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने की कोशिश की जाएगी.

इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत जन भागीदारी होगी. हालांकि, मौसम विभाग ने 2 मई को आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है. ऐसी स्थिति बनने पर अभियान को पोस्टपोन भी किया जा सकता है. बहरहाल, जयपुर की पहचान उसकी खूबसूरती और विरासत से है, लेकिन समय के साथ कई जगहों पर रंग फीका पड़ गया है. दावा किया जा रहा है कि 'रंग दे गुलाबी' अभियान से शहर फिर संवरता नजर आएगा.

TAGGED:

स्वच्छ भारत अभियान
RANG DE GULABI CAMPAIGN
PLANNING TO BEAUTIFY JAIPUR
PAINTING ON WALLS
BEAUTIFY JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.