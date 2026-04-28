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रंग दे गुलाबी : एक दिन में 500 से ज्यादा फीकी-पुरानी दीवारों को मिलेगा नया रंग

अभियान की जानकारी देते निगम कमिश्नर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर की फीकी और जर्जर दीवारों को नया जीवन देने के लिए 2 मई शनिवार को 'रंग दे गुलाबी' अभियान चलाया जाएगा. जिसके तहत एक ही दिन में शहर के 12 जोनों में करीब 500 स्थानों पर 66 हजार स्क्वायर फीट दीवार पर पेंटिंग कर जयपुर को और ज्यादा खूबसूरत बनाने की प्लानिंग है. 'रंग दे गुलाबी' का पूरा प्लान : 'रंग दे गुलाबी' अभियान के तहत सुबह से शाम तक शहर के अलग-अलग इलाकों में दीवारों को रंगा जाएगा. खास बात यह है कि हर स्थान पर काम शुरू करने से पहले 'बिफोर फोटो' और पूरा होने के बाद 'आफ्टर फोटो' लिया जाएगा, ताकि बदलाव साफ नजर आ सके. करीब 66 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में पेंटिंग का लक्ष्य रखा गया है, जिसे शहर की सूरत बदलने की कोशिश बताया जा रहा है. निगम कमिश्नर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) इस संबंध में निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर शहर को साफ बनाने के साथ-साथ सुंदर बनाने की भी कवायद रहती है. चूंकि मई के दूसरे सप्ताह में सर्वेक्षण टीम आने की संभावना है. ऐसे में रंग दे गुलाबी अभियान के तहत शहर के 500 स्थान पर पेंटिंग्स की जाएगी. इस पेंटिंग मैराथन में आम लोगों की भागीदारी होगी. इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्र, एनजीओ, निजी संस्थाएं, कंपनियां और आम नागरिक सभी को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. इसके लिए बताया था दो नोडल नंबर भी जारी किए गए हैं.