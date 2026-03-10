ETV Bharat / state

Swachh Bharat Mission : स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर बोले- शहरों में लग रहे कचरे के ढेर के लिए जनता जिम्मेदार

केके गुप्ता, स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर ( ETV Bharat Jaipur )