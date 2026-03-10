Swachh Bharat Mission : स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर बोले- शहरों में लग रहे कचरे के ढेर के लिए जनता जिम्मेदार
केके गुप्ता ने कहा- इन पांच टिप्स पर काम कर बदलेंगे शहर की फिजा. सख्ती के साथ जुर्माना भी, तभी आएंगे अव्वल...
Published : March 10, 2026 at 8:29 PM IST
जयपुर: राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को गति देने के लिए ब्रांड एंबेसडर केके गुप्ता ने शहरों में जगह-जगह लग रहे कचरे के ढेर के लिए जिम्मेदार आम जनता को ठहराते हुए अब जनभागीदारी के साथ स्वच्छता अभियान को तेज करने की बात कही है. साथ ही डोर टू डोर कचरा संग्रहण, नाइट स्वीपिंग, पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई, खाली प्लॉट की सफाई और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने को लेकर टिप्स दिए.
उन्होंने डूंगरपुर का उदाहरण पेश करते हुए दावा है कि यदि नगरीय निकाय इन पांच टिप्स को फॉलो करती है तो शहर की फिजा बदल सकती है. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हर जिले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है.
डोर टू डोर कचरा संग्रहण पर फोकस : प्रदेश के स्वच्छता एम्बेसडर केके गुप्ता ने कहा कि शहरों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था की खामियों को दूर कर दिया जाए तो करीब 70 प्रतिशत समस्या का समाधान हो सकता है. उन्होंने टिप्स दिए कि कचरा संग्रहण पूरी तरह टाइम-बाउंड होना चाहिए. यदि किसी घर से एक दिन सुबह 9 बजे कचरा उठाया जाता है तो अगले दिन भी उसी समय या अधिकतम 10 मिनट के अंतर में कचरा उठना चाहिए.
केके गुप्ता ने कहा कि चाहे होली हो या दिवाली, व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए. साथ ही लोगों को भी सड़क पर कचरा फेंकने से बचना होगा, गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके ही देना होगा.
बाजारों में रात को हो सफाई : कमर्शियल क्षेत्रों में दिन में सफाई संभव नहीं होने के कारण बाजारों में नाइट स्वीपिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि हर 400 मीटर पर एक सफाईकर्मी लगाने से प्रभावी सफाई हो सकती है. इसके साथ ही व्यापारियों को भी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर कचरा पात्र रखने होंगे, ताकि कचरा इधर-उधर न फैले.
सार्वजनिक टॉयलेट की तीन बार सफाई : गुप्ता ने सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इनके रखरखाव के लिए कर्मचारियों और ठेका कंपनियों को भुगतान किया जाता है, लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने से अधिकांश टॉयलेट गंदे रहते हैं. उन्होंने निर्देश दिए कि सार्वजनिक शौचालयों की दिन में कम से कम तीन बार सफाई होनी चाहिए. साथ ही मॉनिटरिंग के लिए समूह बनाकर हर सफाई की फोटो अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि जवाबदेही तय हो सके.
खाली प्लॉट की सफाई नहीं तो 10 गुना जुर्माना : शहर में मौजूद खाली प्लॉट्स की सफाई भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. गुप्ता ने कहा कि यदि प्लॉट निजी है तो उसकी सफाई मालिक की जिम्मेदारी होगी. यदि सफाई नहीं की जाती है तो नगरीय निकाय अपने संसाधनों से सफाई कराए और मालिक से 10 गुना जुर्माना वसूले. उन्होंने चेतावनी दी कि जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में प्लॉट को सीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है. इससे लोगों में संदेश जाएगा कि अपने प्लॉट को गंदा छोड़ना अब महंगा पड़ेगा.
प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने पर जोर : शहरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया. गुप्ता ने कहा कि प्लास्टिक केवल शहर को गंदा नहीं करती, बल्कि गायों की मौत का भी कारण बनती है. उन्होंने निर्देश दिए कि सात दिनों के भीतर सभी निकाय अपने क्षेत्रों से प्लास्टिक कचरा साफ कराएं और इसके लिए कर्मचारियों या ठेका प्रणाली का उपयोग करें.
शहर की व्यवस्था सुधरी तो आएंगे अव्वल : गुप्ता ने कहा कि यदि इन पांच बिंदुओं पर गंभीरता से काम किया जाए तो जयपुर की फिजा बदल सकती है. इसके अलावा उन्होंने कई अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सड़कों पर निराश्रित गायें नहीं घूमनी चाहिए, हर पोल पर स्ट्रीट लाइट चालू हो, डिवाइडर और शहर के एंट्री प्वाइंट्स पर रंग-रोगन हो, निर्माण सामग्री सड़कों पर न डाली जाए और बिना लाइसेंस मीट की दुकानें नहीं चलनी चाहिए. खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दुकानों को सीज किया जाए.
इसके साथ ही सीवरेज लाइन का एक किलोमीटर से अधिक लंबित मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए और सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए. इससे शहर का अव्वल आना तय है.
मुख्यमंत्री तक पहुंच रही रिपोर्ट : गुप्ता ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक नगरीय निकाय की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री तक भेजी जा रही है. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करेगा या गलत कार्य करेगा उसके खिलाफ मुख्यमंत्री स्तर से सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि अब तक 15 जिलों की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और यदि कोई अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो वे स्वयं भी काम नहीं करेंगे.