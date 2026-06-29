ETV Bharat / state

रतलाम का सांदीपनि स्कूल देश में सुपर क्लीन, 12 लाख स्कूलों को चटाई धूल

शिक्षा मंत्रालय के स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन 2026 में रतलाम के जावरा का सांदीपनि विद्यालय अव्वल. टॉप अंक हासिल कर बना मध्य प्रदेश समेत देश में एक नंबर. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Ratlam Sandipani School
स्वच्छ स्कूलों में जावरा का सांदीपनि विद्यालय देश भर में टॉप पर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 4:47 PM IST

|

Updated : June 29, 2026 at 5:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मध्य प्रदेश से है और अब देश का सबसे स्वच्छ और हरित स्कूल भी एमपी के रतलाम जिले से है. जी हां, स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन 2026 में जावरा के सांदीपनि विद्यालय ने नंबर वन स्थान हासिल किया है.

स्वच्छता पर्यावरण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन जैसे विषयों पर हुए मूल्यांकन में जावरा के सांदीपनि विद्यालय ने हायर सेकेंडरी कैटेगरी में फाइव स्टार रैंकिंग हासिल कर 98.4 अंक प्राप्त किए हैं. यहां के शिक्षक, स्टाफ और छात्र-छात्राओं के प्रयासों से देश के टॉप नामी स्कूलों को भी रतलाम के इस शासकीय सांदीपनी स्कूल ने पीछे छोड़ दिया है.

देश का सबसे स्वच्छ स्कूलों में जावरा का सांदीपनि विद्यालय टॉप पर (ETV Bharat)

देश के शहर और ग्रामीण क्षेत्र के 12 लाख विद्यालयों में हुआ सर्वे

शिक्षा मंत्रालय ने पूरे देश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 12 लाख स्कूलों में स्वच्छता, हरित पहल, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, अवशिष्ट उन्मूलन, सौर ऊर्जा, संकेतक एवं विविध गतिविधियों के आधार पर जिला स्तर एवं प्रदेश स्तर पर मूल्यांकन कर रैंकिंग जारी की थी. एमपी के लगभग 70 हजार स्कूलों ने इसमें पंजीयन कर भागीदारी की थी. जिसमें से चयनित टॉप 20 स्कूलों में सांदीपनि विद्यालय जावरा 99.4% अंक के साथ पहले स्थान पर रहा था.

Ratlam Sandipani School
जावरा का सांदीपनि विद्यालय (ETV Bharat)

इसके बाद पूरे भारत में समस्त राज्यों से चयनित 600 स्कूलों का नामांकन स्वच्छ एवं हरित विद्यालय हेतु किया गया था. स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र बोस ने बताया कि जावरा के सांदीपनि विद्यालय ने हायर सेकेंडरी कैटेगरी में 98.4 अंक हासिल कर 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त की है. इसके साथ ही रतलाम जिले के जावरा के सांदीपनि विद्यालय ने 98.4 अंक प्राप्त कर पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है.

Ratlam Sandipani School
देश का सबसे स्वच्छ स्कूलों में जावरा का सांदीपनि विद्यालय टॉप पर (ETV Bharat)

शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के साथ छात्रों की भागीदारी

स्वच्छता और हरित विद्यालयों के मामले में देश में नंबर वन बनने के लिए रतलाम के सांदीपनी स्कूल के शिक्षण स्टाफ और छात्र-छात्राओं ने सामूहिक प्रयास कर स्कूल को स्वच्छ एवं हरियाली से भरपूर बनाया है. स्कूल के उपप्राचार्य संजय श्रीवास्तव ने बताया कि अगस्त 2025 में इसके लिए नामांकन किया गया था. इसके बाद से ही हर बिंदु के ऊपर कार्य योजना बनाकर काम किया गया. स्वच्छता को लेकर बच्चों एवं अभिभावकों का सहयोग मिला. स्कूल में जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ ही 12 आरओ मशीनों से निकलने वाले वेस्ट वॉटर को रिसाइकल कर बगीचे में उपयोग किया गया.

Ratlam Sandipani School
जावरा का सांदीपनि विद्यालय (ETV Bharat)

इको क्लब और एनसीसी टीम ने तैयार किए बगीचे और 400 पेड़-पौधे

सांदीपनि विद्यालय जावरा में इको क्लब के प्रभारी शिक्षक सुनील सोनी ने बताया "प्राचार्य महोदय के नेतृत्व में पूरे स्कूल ने सामूहिक प्रयास कार्य उपलब्धि हासिल की है. स्कूल में हरियाली और पेड़-पौधे विकसित करने के लिए इको क्लब द्वारा कार्ययोजना बनाकर काम किया गया. जिसमें स्कूल में आने वाले हर अतिथि से वृक्षारोपण करवा कर उस पौधे की सुरक्षा सुनिश्चित की गई. पौधे का नाम भी उसे लगाने वाले अतिथि के नाम पर रखा गया. करीब 400 पेड़ पौधे लगाए गए हैं जिसमें छायादार, फल वाले पेड़ और फूलों के पेड़-पौधे शामिल हैं. हर एक पेड़ पर के क्यूआर कार्ड लगाया गया है. जिसे स्कैन कर पेड़ के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है."

Ratlam Sandipani School
जावरा का सांदीपनि विद्यालय देश भर में सबसे साफ (ETV Bharat)

बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय स्कूलों को विकसित करने की योजना के अंतर्गत बनाए गए सांदीपनी स्कूल अब शिक्षा और शिक्षा का माहौल बनाने के मामले में उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं.

Last Updated : June 29, 2026 at 5:37 PM IST

TAGGED:

RATLAM SANDIPANI SCHOOL TOPS
SANDIPANI SCHOOL JAORA RATLAM
CLEAN AND GREEN SCHOOL ASSESSMENT
RATLAM NEWS
RATLAM SANDIPANI SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.