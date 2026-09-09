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कोरबा की हवा में सुधार : स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश के टॉप-10 में जिलों में बनाया स्थान

3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में कोरबा पिछले वर्ष की रैंकिंग से 8 पायदान ऊपर चढ़ा. राजकुमार शाह की रिपोर्ट

Korba Clean Air Survey 2026
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कोरबा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2026 at 9:03 AM IST

7 Min Read
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कोरबा: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत जारी रैंकिंग में कोरबा टॉप 10 में पहुंच गया है. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के परिणाम जिले के लिए खासे उत्साहजनक रहे हैं. 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कोरबा ने 8 स्थानों की छलांग लगाते हुए देश के टॉप-10 (10वें स्थान) में अपनी जगह पक्की कर ली है.

अफसर इसे वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए कदम और प्रशासनिक कसावट का नतीजा मान रहे हैं. औद्योगिक नगरी के रूप में पहचान रखने वाला कोरबा अब स्वच्छ हवा की दौड़ में लगातार मजबूत हो रहा है. कोरबा का नाम अक्सर सर्वाधिक प्रदूषित स्थानों से जोड़कर देखा जाता था, इस लिहाज से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

Korba Clean Air Survey 2026
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कोरबा (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2026 में कोरबा ने दसवां स्थान हासिल किया है. पहले हम 18वें पायदान पर थे. सर्वेक्षण के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो पॉइंट स्कोर सिस्टम है. उसमें 186 अंक प्राप्त हुआ है- कुणाल दुदावत, कलेक्टर

शुरुआत से अब तक इन बिंदुओं पर हुआ काम

वर्ष 2024 के दौरान इस सर्वेक्षण की शुरुआत हुई थी. स्वच्छता सर्वेक्षण में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और संपूर्ण स्वच्छता पर फोकस रहता है. इस रैंकिंग में भी कोरबा पिछले वर्ष अपनी कैटेगरी में देश का 8वां सबसे स्वच्छ शहर बना था. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में केवल हवा की गुणवत्ता पर फोकस रहता है. हवा की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें कोरबा नगर पालिका निगम कोरबा को ताजा रैंकिंग में दसवां पायदान मिला है. इन दोनों ही रैंकिंग में कोरबा देश भर के अपनी कैटेगरी वाले शहरों में टॉप 10 में शामिल है.

बीते वर्ष कोरबा में सड़कों पर पानी के छिड़काव, हरित क्षेत्रों के विस्तार और प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर नकेल कसने की लंबी अवधि की रणनीतियों की नींव रखी गई है. हालांकि इस वर्ष की बारिश के बाद सड़कों की स्थिति काफी खराब है, जबकि वर्तमान रैंकिंग पिछले वर्ष किए गए प्रयासों के आधार पर जारी किए गए हैं. अब आने वाले वर्षों में रैंकिंग सुधार की मजबूत जमीन तैयार की गयी है. ​

Korba Clean Air Survey 2026
3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कोरबा को 8वां स्थान (ETV Bharat Chhattisgarh)

रैंकिंग में सुधार कोरबा के लिए बड़ी उपलब्धि

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि जिले के अंतर्गत नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के माध्यम से जिला खनिज न्यास के स्वच्छता कंपोनेंट के माध्यम से निरंतर प्रदूषण को कम करने के लिए काम हो रहे हैं. वायु की स्वच्छता के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं. वर्तमान में प्लांटेशन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग साढ़े 3 हजार वृक्षों का पौधरोपण खासतौर पर नगर निगम के अंतर्गत किया है. साथ ही साथ नगर निगम में अभी वर्तमान में जो वेस्ट कलेक्शन है और जो रोड की स्वीपिंग है. उसको भी मैकेनिक करने का निर्णय किया गया है, जिसे जिला खनिज न्यास से जिला प्रशासन सपोर्ट कर रहा है.

कलेक्टर ने आगे बताया कि यह प्रक्रिया वर्तमान में टेंडर में है. आने वाले समय में और भी सुधारामक कार्य होंगे, जिससे वायु प्रदूषण और कम होगा. जिले में निरंतर फ्लाई और इसका जो परिवहन होता है. उसे मानकों के अनुरूप लागू किया जा रहा है. नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया है. उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी. पिछले बार से हमारे रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसमें और भी सुधार किया जा सकता है.

कोरबा का पिछले तीन वर्षों में 18वें स्थान से छलांग

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के वर्तमान रैंकिंग से नगर निगम का अमला उत्साहित है. यह कहना भी गलत नहीं है कि यदि सुनियोजित ढंग से नीतियां लागू की जाएं, तो औद्योगिक जिले भी स्वच्छ हवा के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, कोयला बहुल और औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कोरबा में अभी भी वाहन जनित प्रदूषण, परिवहन के दौरान उड़ने वाली धूल और कड़े औद्योगिक अनुपालन पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है. इसी रैंकिंग में कोरबा का स्थान पिछले वर्ष 18वां था जो कि सुधार कर इस वर्ष दसवीं परिणाम पर पहुंच गया है. ​

पिछले 3 वर्षों में कोरबा की वर्षवार स्थिति

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के मंच पर कोरबा का प्रदर्शन उतार चढ़ाव वाला रहा है. ​स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 186.5 अंक हासिल किए और 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 10वां राष्ट्रीय स्थान प्राप्त किया. 2025 में शहर ने निर्धारित मापदंडों पर अमल करते हुए 172.5 अंक प्राप्त किए थे और देश में 18वां स्थान हासिल किया था, जबकि 2024 में कोरबा का स्थान 13वां था. ​दो वर्षों के भीतर 18वें पायदान से छलांग लगाकर सीधे शीर्ष 10 शहरों में शामिल होना फिलहाल नगर निगम कोरबा के लिए बड़ी उपलब्धि है.

Korba Clean Air Survey 2026
कोरबा ने 8 स्थानों की छलांग लगाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

इन बिंदुओं पर तय होती है रैंकिंग

​स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के प्रमुख पैरामीटर और अंक विभाजन ​यह सर्वेक्षण किसी शहर में केवल हवा की गुणवत्ता (Air Quality) के आधार पर नहीं होता, बल्कि प्रदूषण रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा किए गए जमीनी और तकनीकी प्रयासों के आधार पर अंक दिए जाते हैं. CPCB के मूल्यांकन फ्रेमवर्क के अनुसार कुल अंकों का वितरण मुख्य रूप से 8 प्रमुख क्षेत्रों (सेक्टर) पर आधारित होता है.

बायोमास एवं ठोस अपशिष्ट (म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट) जलाना- (20% अंक): इसके अंतर्गत कचरा प्रबंधन, खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर रोक, प्लास्टिक अपशिष्ट का शत-प्रतिशत संकलन और लीगेसी वेस्ट (पुराने पड़े कचरे के ढेर) का वैज्ञानिक निष्पादन.

​सड़क की धूल नियंत्रण- (20% अंक): सड़कों के किनारे पेवमेंट निर्माण, गड्ढा मुक्त सड़कें, पक्की सड़कों का विकास, पटरियों का हरियालीकरण (ग्रीनबेल्ट) और सड़कों की नियमित सफाई विशेषकर मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का उपयोग.

​औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण - (15% अंक): कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह बेहद अहम पैरामीटर है. इसके तहत उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन, स्वच्छ ईंधन का उपयोग और एमिशन नॉर्म्स की कड़ी मॉनिटरिंग की जाती है.

वाहन जनित प्रदूषण (वेहिकुलर एमिशन) - (20% अंक): सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन, ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान और पीयूसी (PUC) जांच की व्यवस्था जैसे बिंदु.

​निर्माण एवं तोड़फोड़(C&D Waste) से होने वाली धूल - (5% अंक)-भवन निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का पालन, मलबे का सुरक्षित उठान और उसका रिसायकल सुनिश्चित करना.

अन्य प्रकार के उत्सर्जन नियंत्रण - (15% अंक): डीजल जनरेटर सेट के वैकल्पिक उपयोग और अन्य छोटे स्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम कसना.

जन-जागरूकता और लोक संपर्क - (2.5% अंक): पर्यावरण संरक्षण और वायु शुद्धता के प्रति स्कूलों, कॉलेजों, औद्योगिक इकाइयों और आम नागरिकों के बीच जागरूकता अभियान चलाना.

​पीएम-10 (PM10 में सुधार - (2.5% अंक): वर्ष-दर-वर्ष हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों (PM10) के स्तर में वास्तविक भौतिक सुधार का वैज्ञानिक आंकलन.

Korba Clean Air Survey 2026
टॉप 10 जिलों में कोरबा ने बनाया स्थान (ETV Bharat Chhattisgarh)

एक नज़र में नगर पालिक निगम कोरबा

कोरबा नगर निगम का क्षेत्रफल 215.02 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल की दृष्टि से कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम है. 2011 की जनसंख्या के आधार पर यहां की कुल जनसंख्या 3 लाख 65 हजार 73 है, जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग 1 लाख 69 हजार 815 हैं. अधिसूचित मलिन बस्तियों की संख्या 62, अघोषित मलिन बस्तियां 41 है. मलिन बस्तियों की आबादी का प्रतिशत 46.5% है.

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