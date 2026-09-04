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मृत भालू के अंग गायब, दो गिरफ्तार

मृत भालू के नाखून काटकर ले जाने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 4, 2026 at 7:56 PM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही वन परिक्षेत्र में मृत भालू के चार नाखून काटकर ले जाने के मामले में वन विभाग ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुदर्शन यादव (उम्र 54 वर्ष) और सूरज साहिस (उम्र 20 वर्ष) के रूप में हुई है. वन विभाग ने आरोपियों के कब्जे से भालू के चार नाखून बरामद किए हैं. दोनों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

वन विभाग को 3 सितंबर 2026 को मरवाही वृत्त के उसाढ़ परिसर के कक्ष क्रमांक 2035 में भालू के मृत पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जांच के दौरान मृत भालू के पिछले दाएं पंजे के चार नाखून गायब मिले. इसके बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की.

क्षेत्र में सर्च अभियान चलाने के साथ ही डॉग स्क्वॉड की मदद से सुराग जुटाए गए. तलाशी अभियान के दौरान वन विभाग की टीम ने दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया. पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों के कब्जे से भालू के चार नाखून बरामद किए गए. बरामद नाखूनों को जब्त कर विभाग ने आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वन्यजीवों के अंगों की तस्करी और अवैध कब्जा गंभीर अपराध है. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. वहीं, सर्च अभियान और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पशु चिकित्सकों की टीम की मौजूदगी में भालू का पोस्टमार्टम कराया गया. प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भालू की मौत का कारण फेफड़ों का संक्रमण बताया गया है.

वन विभाग मामले की जांच जारी रखते हुए यह भी पता लगा रहा है कि नाखून काटकर ले जाने के पीछे आरोपियों का उद्देश्य क्या था और क्या इस घटना में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है. वन मंडल अधिकारी श्री कुमार निशांत का कहना है कि मामले में अभी दो लोग गिरफ्तार कर लिए गए है. आगे जांच जारी है.

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मरवाही वन परिक्षेत्र
MARWAHI FOREST RANGE
भालू अंग गायब
CLAWS MISSING FROM DEAD BEAR

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