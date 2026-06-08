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क्लैट में ऑल इंडिया टॉपर गिताली ने बीएचयू सहित अन्य स्टूडेंट्स को दिए टॉप होने के टिप्स

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 टॉपर गीताली गुप्ता ने सफलता का मंत्र बताया. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी : कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने वाली गीताली गुप्ता ने रविवार को वाराणसी में छात्रों के साथ संवाद किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया. कार्यक्रम में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल हुए और गीताली से सफलता के अनुभव साझा किए. राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की गीताली गुप्ता ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था. गीताली ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 119 में से 112.75 अंक हासिल कर देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था. गीताली गुप्ता ने सफलता का मंत्र बताया. (ईटीवी भारत) संवाद के दौरान गीताली गुप्ता ने अपनी सफलता की यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि यह सफर आसान नहीं था, लेकिन सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयासों की वजह से यह उतना कठिन भी नहीं रहा, जितना बिना उचित गाइडेंस के हो सकता था. उन्होंने कहा कि सफलता के लिए मेहनत के साथ सही दिशा का होना भी बेहद जरूरी है. गीताली ने बताया कि उन्होंने कक्षा 12 की पढ़ाई के साथ CLAT की तैयारी की. वह सुबह स्कूल जाती थीं और स्कूल का कार्य वहीं पूरा करने का प्रयास करती थीं, शाम को ऑनलाइन क्लासेज में शामिल होकर पढ़ाई करती थीं. रिकॉर्डेड लेक्चर देखती थीं और अपने बैकलॉग को नियमित रूप से पूरा करती थीं. उन्होंने कहा कि समय प्रबंधन और अनुशासन उनकी तैयारी के प्रमुख आधार रहे.