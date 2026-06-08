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क्लैट में ऑल इंडिया टॉपर गिताली ने बीएचयू सहित अन्य स्टूडेंट्स को दिए टॉप होने के टिप्स

गीताली गुप्ता ने सफलता का मंत्र बताया. साथ ही कहा कि छात्रों को संदेश देते हुए कहाकि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए.

CLAT All India topper Gitali
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 टॉपर गीताली गुप्ता ने सफलता का मंत्र बताया. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 9:56 AM IST

3 Min Read
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वाराणसी : कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने वाली गीताली गुप्ता ने रविवार को वाराणसी में छात्रों के साथ संवाद किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया. कार्यक्रम में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल हुए और गीताली से सफलता के अनुभव साझा किए.

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की गीताली गुप्ता ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था. गीताली ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 119 में से 112.75 अंक हासिल कर देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया था.

CLAT All India topper Gitali
गीताली गुप्ता ने सफलता का मंत्र बताया. (ईटीवी भारत)

संवाद के दौरान गीताली गुप्ता ने अपनी सफलता की यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि यह सफर आसान नहीं था, लेकिन सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयासों की वजह से यह उतना कठिन भी नहीं रहा, जितना बिना उचित गाइडेंस के हो सकता था. उन्होंने कहा कि सफलता के लिए मेहनत के साथ सही दिशा का होना भी बेहद जरूरी है.

गीताली ने बताया कि उन्होंने कक्षा 12 की पढ़ाई के साथ CLAT की तैयारी की. वह सुबह स्कूल जाती थीं और स्कूल का कार्य वहीं पूरा करने का प्रयास करती थीं, शाम को ऑनलाइन क्लासेज में शामिल होकर पढ़ाई करती थीं. रिकॉर्डेड लेक्चर देखती थीं और अपने बैकलॉग को नियमित रूप से पूरा करती थीं. उन्होंने कहा कि समय प्रबंधन और अनुशासन उनकी तैयारी के प्रमुख आधार रहे.

अपनी उपलब्धि का श्रेय देते हुए गीताली ने अपने माता-पिता, शिक्षकों और कोचिंग संस्थान के मेंटर्स का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया.

उन्होंने कहा कि परिवार और शिक्षकों के सहयोग के बिना यह उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं था. छात्रों को संदेश देते हुए गीताली ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए.

उन्होंने कहा, "निरंतर प्रयास करते रहना और खुद पर विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है. किसी को नहीं पता कि कब मेहनत रंग ले आए, हो सकता है कि आज आपका प्रदर्शन अच्छा न हो, लेकिन अंतिम दिन आप बेहतरीन परिणाम हासिल कर सकते हैं.

कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने CLAT परीक्षा की तैयारी, समय प्रबंधन, अध्ययन रणनीति और परीक्षा के दबाव से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका गीताली ने विस्तार से जवाब दिया. उनके अनुभव और सुझावों से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला.

CLAT का पूरा नाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है. यह भारत में कानून की पढ़ाई कराने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है. इस परीक्षा को पास करके आप भारत के शीर्ष नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ जैसे- B.A. LL.B, B.Com LL.B, BBA LL.B और पोस्ट-ग्रेजुएट (LL.M) कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं.

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