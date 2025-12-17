ETV Bharat / state

CLAT 2026 का परिणाम: श्रीगंगानगर की गीताली गुप्ता ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक-1

जोधपुर की रोली शर्मा ने CLAT 2026 में गर्ल्स कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक-47 और ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक-135 हासिल की है.

CLAT Topper Geetali Gupta
CLAT टॉपर गीताली गुप्ता (ETV Bharat Jodhpur)
श्रीगंगानगर/जोधपुर: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 के नतीजों में राजस्थान की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम देशभर में रोशन किया है. श्रीगंगानगर जिले की गीताली गुप्ता ने सामान्य वर्ग में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर इतिहास रच दिया है. वहीं जोधपुर की रोली शर्मा ने भी टॉपर्स की सूची में जगह बनाते हुए उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है.

श्रीगंगानगर की नोजगे पब्लिक स्कूल की कक्षा 12वीं आर्ट्स की छात्रा गीताली गुप्ता ने 112.75 अंकों के साथ देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है. मंगलवार शाम करीब 7 बजे कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से जैसे ही परिणाम घोषित किए गए, गीताली की इस उपलब्धि से परिवार, स्कूल और पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. देशभर से करीब 70 हजार विद्यार्थियों ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में भाग लिया था. इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल करना गीताली की मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रमाण माना जा रहा है. इस सफलता के साथ अब गीताली को देश के प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पांच वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा.

परिवार ने मनाया जश्न: गीताली की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर नोजगे पब्लिक स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की. स्कूल के मुख्य प्रबंधक पीसूदन ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल छात्रा, बल्कि पूरे संस्थान के लिए गर्व का क्षण है. गीताली गुप्ता श्रीगंगानगर शहर के ऋद्धि-सिद्धि तृतीय क्षेत्र की निवासी हैं. उनके पिता जगदीश कुमार गुप्ता हैं, जबकि माता भारती गुप्ता तहसील में सूचना सहायक के पद पर कार्यरत हैं. परिवार के अनुसार, सकारात्मक माहौल, संस्कार और पढ़ाई के प्रति समर्पण ने गीताली को इस मुकाम तक पहुंचाया. घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

गीताली की अध्यापिका ज्योति राजपूत ने बताया कि वह शुरू से ही अपने लक्ष्य को लेकर बेहद स्पष्ट रही. नियमित अध्ययन, स्कूल की विशेष कक्षाएं, मॉक टेस्ट और ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए उसने अपनी तैयारी को मजबूत किया. सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना भी उसकी सफलता का एक अहम कारण रहा. उन्होंने कहा कि अच्छी रैंक की उम्मीद थी, लेकिन देश में पहला स्थान आएगा, इसकी कल्पना भी नहीं थी.

जोधपुर की रोली ने भी हासिल की कामयाबी: जोधपुर की होनहार छात्रा रोली शर्मा ने 119 में से 101.50 अंक प्राप्त करते हुए गर्ल्स कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक-47 और ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक-135 हासिल की है. अपनी सफलता को लेकर रोली शर्मा ने कहा कि निरंतर अध्ययन, आत्मविश्वास और परिवार का सहयोग उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी रहा. रोली के पिता गौरव शर्मा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता प्रियंका शर्मा गृहिणी हैं. अनुशासित पारिवारिक वातावरण ने उन्हें लक्ष्य पर केंद्रित रहने की प्रेरणा दी. रोली की इस सफलता पर परिजनों, शिक्षकों और शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

