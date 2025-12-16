ETV Bharat / state

CLAT 2026 रिजल्ट घोषित: लखनऊ के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, छात्र बोले- मेहनत रंग लाई

लखनऊ : कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस बार लखनऊ के मेधावी छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम रोशन किया है. लखनऊ की अदिति सिंह, ईशान त्रिपाठी, वंदिता उपाध्याय और ओजस दीक्षित सहित कई छात्रों ने शानदार रैंक हासिल की है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में छात्रों ने कहा कि लगातार मेहनत की थी और बेहतर रैंक की उम्मीद भी थी, हालांकि जो सफलता मिली है, वह पूरी तरह संतोषजनक है.

इस वर्ष CLAT 2026 के लिए करीब 92 हजार अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से 75,009 उम्मीदवारों ने अंडरग्रेजुएट (UG) और 17,335 उम्मीदवारों ने पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम्स के लिए परीक्षा दी. अब रिजल्ट जारी होने के बाद कंसोर्टियम जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसके तहत क्वालिफाई उम्मीदवारों को देशभर के NLUs और अन्य संबद्ध संस्थानों में दाखिला मिलेगा.

लखनऊ के टॉप परफॉर्मर्स : ओजस दीक्षित ने ऑल इंडिया 23वीं रैंक हासिल की है. ईटीवी भारत से बातचीत में ओजस ने कहा, मेरी इच्छा थी कि ऑल इंडिया पहली रैंक आए, जो नहीं हो पाई, इसका थोड़ा अफसोस है. लेकिन 23वीं रैंक पाकर बेहद खुश हूं. दो साल की लगातार मेहनत रंग लाई है. मैं रोजाना पढ़ाई करता था और कोचिंग भी लेता था. आगे कानून की पढ़ाई कर अपने भविष्य को मजबूत बनाना चाहता हूं.

ईशान त्रिपाठी ने ऑल इंडिया 77वीं रैंक हासिल कर लखनऊ का मान बढ़ाया है. वंदिता उपाध्याय ने ऑल इंडिया 88वीं रैंक हासिल की है. जबकि महिला वर्ग में 33वां स्थान प्राप्त किया है. अभय उदय ने ऑल इंडिया 122वीं रैंक हासिल की है.

अदिति सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर 157वीं रैंक प्राप्त की है. अदिति ने कहा, मैंने कोचिंग के साथ लगातार पढ़ाई की, उसी का यह परिणाम है. अपनी इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता-पिता को देना चाहती हूं. आगे भी मेहनत जारी रखूंगी ताकि भविष्य में और बेहतर मुकाम हासिल कर सकूं.