CLAT 2026 रिजल्ट घोषित: लखनऊ के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, छात्र बोले- मेहनत रंग लाई

लखनऊ की अदिति सिंह, ईशान त्रिपाठी, वंदिता उपाध्याय और ओजस दीक्षित सहित कई छात्रों ने शानदार रैंक हासिल की है.

लखनऊ के छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 11:04 PM IST

लखनऊ : कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस बार लखनऊ के मेधावी छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम रोशन किया है. लखनऊ की अदिति सिंह, ईशान त्रिपाठी, वंदिता उपाध्याय और ओजस दीक्षित सहित कई छात्रों ने शानदार रैंक हासिल की है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में छात्रों ने कहा कि लगातार मेहनत की थी और बेहतर रैंक की उम्मीद भी थी, हालांकि जो सफलता मिली है, वह पूरी तरह संतोषजनक है.

इस वर्ष CLAT 2026 के लिए करीब 92 हजार अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से 75,009 उम्मीदवारों ने अंडरग्रेजुएट (UG) और 17,335 उम्मीदवारों ने पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रोग्राम्स के लिए परीक्षा दी. अब रिजल्ट जारी होने के बाद कंसोर्टियम जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसके तहत क्वालिफाई उम्मीदवारों को देशभर के NLUs और अन्य संबद्ध संस्थानों में दाखिला मिलेगा.

लखनऊ के टॉप परफॉर्मर्स : ओजस दीक्षित ने ऑल इंडिया 23वीं रैंक हासिल की है. ईटीवी भारत से बातचीत में ओजस ने कहा, मेरी इच्छा थी कि ऑल इंडिया पहली रैंक आए, जो नहीं हो पाई, इसका थोड़ा अफसोस है. लेकिन 23वीं रैंक पाकर बेहद खुश हूं. दो साल की लगातार मेहनत रंग लाई है. मैं रोजाना पढ़ाई करता था और कोचिंग भी लेता था. आगे कानून की पढ़ाई कर अपने भविष्य को मजबूत बनाना चाहता हूं.

ईशान त्रिपाठी ने ऑल इंडिया 77वीं रैंक हासिल कर लखनऊ का मान बढ़ाया है. वंदिता उपाध्याय ने ऑल इंडिया 88वीं रैंक हासिल की है. जबकि महिला वर्ग में 33वां स्थान प्राप्त किया है. अभय उदय ने ऑल इंडिया 122वीं रैंक हासिल की है.

अदिति सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर 157वीं रैंक प्राप्त की है. अदिति ने कहा, मैंने कोचिंग के साथ लगातार पढ़ाई की, उसी का यह परिणाम है. अपनी इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता-पिता को देना चाहती हूं. आगे भी मेहनत जारी रखूंगी ताकि भविष्य में और बेहतर मुकाम हासिल कर सकूं.

CLAT 2026 स्कोरकार्ड ऐसे करें डाउनलोड : उम्मीदवार अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड कंसोर्टियम की ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर देख सकते हैं.

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:

कंसोर्टियम ऑफ NLUs की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
CLAT 2026 कैंडिडेट लॉगिन लिंक पर क्लिक करें.
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एप्लीकेशन ID और पासवर्ड दर्ज करें.
लॉगिन कर अपना CLAT 2026 डैशबोर्ड देखें.

गौरतलब है कि CLAT 2026 की परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित हुई थी. कंसोर्टियम ने 10 दिसंबर को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी, जिस पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर थी. सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद अब फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है.

