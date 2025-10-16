ETV Bharat / state

सिद्ध पीठ हनुमान गढ़ी में दो गुटों में हुआ विवाद, अयोध्या में पांच संतों के खिलाफ FIR दर्ज

अयोध्या: राम नगरी में सिद्ध पीठ हनुमान गढ़ी मंदिर के संतों के बीच विवाद सामने आया है. इसमें मारपीट के बाद फायरिंग करने का आरोप लगा है. आरोप है कि संत मामा दास उर्फ प्रभु राम तिवारी ने अपने चार साथियों के साथ हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास के ड्राइवर राजू यादव से मारपीट और गाली गलौज की. उन्होंने विरोध करने पर पिस्टल से फायरिंग भी की.

13 अक्टूबर 2025 की रात में हुई मारपीट: राम जन्मभूमि थाना प्रभारी अभिमन्यु ने कहा कि हनुमानगढ़ी के संत मामा दास समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप कि 13 अक्टूबर 2025 की रात 11 बजे मंदिर परिसर के पास इमली बाग क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद यह मामला थाने में पहुंचा.

ड्राइवर राजू यादव को बुरी तरह पीटा: वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास के ड्राइवर राजू यादव ने कहा कि महंत ईमानदार दास इमली बाग आए थे. उनकी स्कॉर्पियो किनारे खड़ी थी. उस समय मामा दास अपनी फॉर्च्यूनर से निकले और गालियां देने लगे. विरोध करने पर पिस्तौल निकाल कर फायरिंग कर दी. वह बाल बाल बच गया.