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8वीं की छात्रा से दुष्कर्म; क्लास में पढ़ने वाले दो किशोरों पर आरोप, पुलिस पूछताछ जारी

अलीगढ़: प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले दो नाबालिगों पर गांव की ही नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है. पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. घटना अकबराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की है.

क्षेत्राधिकारी छर्रा कमलेश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी किशोरों को हिरासत में ले लिया है. दोनों से पूछताछ भी की जा रही है.

उन्होंने बताया कि थाना अकराबाद क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय बालिका के साथ गांव के ही दो किशोरों द्वारा खेत में ले जाकर गलत कृत्य करने का आरोप है. यह भी शिकायत है कि एक किशोर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, दूसरे ने घटना का वीडियो बनाया.

पीड़िता का मेडिकल कराया गया: CO छर्रा कमलेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.