गुरुग्राम में 11वीं के छात्र पर क्लासमेट ने की फायरिंग, पिता की पिस्टल लाकर मार दी गोली

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं कक्षा के छात्र पर उसी के दो क्लासमेट साथियों ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर जानलेवा हमला कर दिया. इस वारदात के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

छात्र को मारी गोली : पुलिस के अनुसार, देर रात थाना सदर गुरुग्राम को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सेक्टर-48 क्षेत्र में एक छात्र को गोली लग गई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायल छात्र को उसके परिवार के लोग मेदांता अस्पताल ले जा चुके थे. मौके पर सीन ऑफ क्राइम, FSL और फिंगरप्रिंट टीम को भी बुलाया गया. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस, 1 खाली खोल कारतूस और कमरे के अंदर रखे बॉक्स से 1 अतिरिक्त मैगजीन और 65 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

मां ने दी पुलिस को शिकायत : घायल छात्र की मां ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसका बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ता है. शनिवार शाम उसके स्कूल के एक दोस्त का फोन आया कि उसे मिलने आना है, लेकिन बेटे ने मना कर दिया. इसके बावजूद आरोपी दोस्त टोल प्लाज़ा खेड़की दौला तक उसे मिलने आया और उसे अपने साथ ले गया. करीब दो महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी रंजिश के चलते आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अपने किराए के मकान (सेक्टर-48, गुरुग्राम) पर बुलाकर उसे गोली मार दी.

पुलिस ने दोनों नाबालिगों को पकड़ा : घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में सामने आया कि तीनों एक ही स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र हैं. झगड़े की रंजिश में आरोपी ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम दिया. आरोपी का पिता पेशे से प्रॉपर्टी डीलर बताया गया है. फिलहाल घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. वहीं गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि "अपने लाइसेंसी हथियारों को हमेशा सुरक्षित रखें और उन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके."