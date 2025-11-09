ETV Bharat / state

गुरुग्राम में 11वीं के छात्र पर क्लासमेट ने की फायरिंग, पिता की पिस्टल लाकर मार दी गोली

हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं क्लास के छात्र पर उसी के दो क्लासमेट साथियों ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी.

Classmate fired at Class 11 student in Gurugram using his father licensed pistol
गुरुग्राम में 11वीं के छात्र पर क्लासमेट ने की फायरिंग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 9, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं कक्षा के छात्र पर उसी के दो क्लासमेट साथियों ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर जानलेवा हमला कर दिया. इस वारदात के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

छात्र को मारी गोली : पुलिस के अनुसार, देर रात थाना सदर गुरुग्राम को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सेक्टर-48 क्षेत्र में एक छात्र को गोली लग गई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायल छात्र को उसके परिवार के लोग मेदांता अस्पताल ले जा चुके थे. मौके पर सीन ऑफ क्राइम, FSL और फिंगरप्रिंट टीम को भी बुलाया गया. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस, 1 खाली खोल कारतूस और कमरे के अंदर रखे बॉक्स से 1 अतिरिक्त मैगजीन और 65 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

मां ने दी पुलिस को शिकायत : घायल छात्र की मां ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसका बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ता है. शनिवार शाम उसके स्कूल के एक दोस्त का फोन आया कि उसे मिलने आना है, लेकिन बेटे ने मना कर दिया. इसके बावजूद आरोपी दोस्त टोल प्लाज़ा खेड़की दौला तक उसे मिलने आया और उसे अपने साथ ले गया. करीब दो महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी रंजिश के चलते आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अपने किराए के मकान (सेक्टर-48, गुरुग्राम) पर बुलाकर उसे गोली मार दी.

पुलिस ने दोनों नाबालिगों को पकड़ा : घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में सामने आया कि तीनों एक ही स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र हैं. झगड़े की रंजिश में आरोपी ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम दिया. आरोपी का पिता पेशे से प्रॉपर्टी डीलर बताया गया है. फिलहाल घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. वहीं गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि "अपने लाइसेंसी हथियारों को हमेशा सुरक्षित रखें और उन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके."

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - गुरुग्राम में यूपी की युवती को मारी गोली, ऑफिस जाने के लिए घर से निकली थी

ये भी पढ़ें - फरीदाबाद में बीच सड़क युवती को मारी गोली, लाइब्रेरी से पीछा कर रहा था युवक, बात ना मानने पर कर दी फायरिंग

ये भी पढ़ें - करनाल में म्यूजिक कंपनी पर 40 राउंड फायरिंग मामले का खुलासा, गैंगस्टर दीपक नांदल से जुड़े तार

TAGGED:

GURUGRAM FIRING NEWS
GURUGRAM CLASSMATE FIRING
गुरुग्राम में फायरिंग
गुरुग्राम में छात्र पर फायरिंग
GURUGRAM FIRING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.