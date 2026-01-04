ETV Bharat / state

भीषण ठंड के चलते रांची के सभी स्कूलों में पढ़ाई स्थगित, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

रांचीः लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहरी को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है. जिसके जिला के तमाम स्कूल में पठन-पाठन का कार्य दो दिन के लिए स्थगित रखने का फैसला लिया गया है.

जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी विद्यालयों में KG से कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य 5 जनवरी 2026 से 6 जनवरी 2026 तक स्थगित कर दिया गया है.

यह निर्णय भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केंद्र झारखंड, रांची द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के आधार पर लिया गया है. मौसम विभाग ने झारखंड में अगले आदेश तक भारी ठंड और शीतलहरी को लेकर चेतावनी जारी की है. रांची जिला को येलो जोन की श्रेणी में रखते हुए यहां अत्यधिक ठंड और ठंडी हवाओं के चलने की संभावना जताई गई है.

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान विद्यालयों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी. सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय में पहले से परीक्षाएं निर्धारित हैं, तो विद्यालय प्रबंधन अपने विवेकानुसार परीक्षा का संचालन कर सकते हैं.

इसके साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के संचालन को लेकर भी विद्यालयों को निर्णय लेने की छूट दी गई है. बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय मौसम की स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कक्षाओं के संचालन पर निर्णय ले सकते हैं.