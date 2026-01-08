ETV Bharat / state

रांची में शीतलहर का असर: 9 और 10 जनवरी तक सभी स्कूलों की कक्षाएं स्थगित

रांचीः जिला में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र झारखंड, रांची द्वारा जारी विशेष बुलेटिन में अगले कुछ दिनों तक भारी ठंड और शीतलहर की चेतावनी दी गई है.

इसी के मद्देनजर सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी विद्यालयों में केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक की नियमित पठन-पाठन गतिविधियां 9 जनवरी 2026 (शुक्रवार) से 10 जनवरी 2026 (शनिवार) तक पूर्ण रूप से स्थगित रहेंगी.

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक तथा निजी विद्यालयों में केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक की नियमित पठन-पाठन गतिविधियां 9 जनवरी 2026 (शुक्रवार) से 10 जनवरी 2026 (शनिवार) तक पूर्ण रूप से स्थगित रहेंगी.

प्रशासन का यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि कड़ाके की ठंड के कारण किसी प्रकार की असुविधा या स्वास्थ्य जोखिम से बचा जा सके. हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उक्त अवधि के दौरान किसी विद्यालय में पूर्व निर्धारित परीक्षा आयोजित है, तो परीक्षा का संचालन विद्यालय प्रबंधन अपने विवेकानुसार कर सकते हैं.

इसके अलावा 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विशेष परिस्थितियों को देखते हुए विद्यालय अपने स्तर पर कक्षाओं के संचालन को लेकर निर्णय ले सकते हैं. जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें. सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाएं स्थगित रहने के दौरान छात्रों को विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाए.