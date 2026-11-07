दिल्ली में पांचवीं तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी, सभी स्कूलों के लिए सरकार ने जारी किए आदेश
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर शिक्षा निदेशालय ने नया आदेश जारी किया. अब सभी सरकारी-निजी स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी.
Published : November 7, 2026 at 2:26 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच छोटे बच्चों को राहत देने के लिए शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लिया है. निदेशालय ने राजधानी के सभी स्कूलों में कक्षा पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश जारी किया है. इसके तहत विद्यार्थी स्कूल जाकर ऑफलाइन पढ़ाई करने के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी कक्षाओं में शामिल हो सकेंगे. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और अगले आदेश तक जारी रहेगी.
सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा आदेश
दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर में सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. इसके अलावा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC), दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को भी इस आदेश के दायरे में रखा गया है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी पढ़ाई
आदेश के मुताबिक, कक्षा पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करनी होंगी. बच्चों को स्कूल में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर पढ़ाई करने के साथ ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने का विकल्प भी मिलेगा.
अभिभावकों को तुरंत जानकारी देने के निर्देश
शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे इस फैसले की जानकारी विद्यार्थियों के माता-पिता और अभिभावकों तक तत्काल पहुंचाएं, जिससे वे अपने बच्चों की पढ़ाई के माध्यम को लेकर जरूरी व्यवस्था कर सकें. वहीं, जिला और जोन स्तर के शिक्षा अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों का दौरा करने और आदेश का सही तरीके से पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है.
GRAP-3 लागू होने के बाद लिया गया फैसला
दिल्ली में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर को GRAP का तीसरा चरण लागू किया है. मौसम विभाग और IITM के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका जताई गई थी. इसी के मद्देनजर प्रदूषण से बचाव के उपायों के तहत छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए हाइब्रिड व्यवस्था लागू की गई है.
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