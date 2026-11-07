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दिल्ली में पांचवीं तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी, सभी स्कूलों के लिए सरकार ने जारी किए आदेश

दिल्ली के सभी स्कूलों में 5वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में चलेंगी. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच छोटे बच्चों को राहत देने के लिए शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लिया है. निदेशालय ने राजधानी के सभी स्कूलों में कक्षा पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश जारी किया है. इसके तहत विद्यार्थी स्कूल जाकर ऑफलाइन पढ़ाई करने के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी कक्षाओं में शामिल हो सकेंगे. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और अगले आदेश तक जारी रहेगी.

सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा आदेश

दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर में सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. इसके अलावा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC), दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को भी इस आदेश के दायरे में रखा गया है.