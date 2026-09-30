तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, आठ सूत्रीय मांगों के लिए लामबंद, संभाग स्तर पर एकदिवसीय धरना
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर संभाग स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2026 at 3:53 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर संभाग में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. कर्मचारी संघ की 8 सूत्रीय मांग है जिसमें महंगाई भत्ता, कैशलेस चिकित्सा, अनुकंपा नियुक्ति, नियमितीकरण, वेतनमान जैसे मांग शामिल हैं. संभाग स्तरीय प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने के साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर्मचारी कर सकते हैं.
सरकारी विभागों में कामकाज रहा ठप
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश वाढेर ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का संभाग स्तर का धरना प्रदर्शन है. प्रदेश के लगभग 58 विभाग के तृतीय वर्ग कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हैं. प्रदर्शन में शिक्षा, स्वास्थ्य ,जल संसाधन, पीएचई, पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. कर्मचारी संघ के सभी कैडर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. इन सभी विभागों के कामकाज आज की तारीख में पूरी तरह से ठप और बंद रहे.
छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा में घोषणा करती है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा. आज तक नहीं मिल पाया है. अलग से उसके लिए बजट भी दिया जाता है. उसको लेकर सरकार ने आज तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है- संजय शर्मा, संभाग अध्यक्ष, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ
कमेटी बनती है लेकिन अनुशंसा लागू नहीं होती
संजय शर्मा ने बताया कि विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, डेली वेजेस में काम करने वाले कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं.इसके साथ ही कुछ कैडर्स में वेतन विसंगति का भी मामला है. वेतन विसंगति के लिए हर बार कमेटी पर कमेटी बनाते हैं. कमेटी अपना प्रतिवेदन भी देती है, लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता.
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