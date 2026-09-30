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तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, आठ सूत्रीय मांगों के लिए लामबंद, संभाग स्तर पर एकदिवसीय धरना

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर संभाग स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया.

Class three Employees Union protest
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2026 at 3:53 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर संभाग में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. कर्मचारी संघ की 8 सूत्रीय मांग है जिसमें महंगाई भत्ता, कैशलेस चिकित्सा, अनुकंपा नियुक्ति, नियमितीकरण, वेतनमान जैसे मांग शामिल हैं. संभाग स्तरीय प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने के साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर्मचारी कर सकते हैं.




सरकारी विभागों में कामकाज रहा ठप
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश वाढेर ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का संभाग स्तर का धरना प्रदर्शन है. प्रदेश के लगभग 58 विभाग के तृतीय वर्ग कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हैं. प्रदर्शन में शिक्षा, स्वास्थ्य ,जल संसाधन, पीएचई, पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. कर्मचारी संघ के सभी कैडर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. इन सभी विभागों के कामकाज आज की तारीख में पूरी तरह से ठप और बंद रहे.

Firm on eight-point demands
आठ सूत्रीय मांगों पर अड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
मोदी की गारंटी लागू करने की मांगछत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ मोदी की गारंटी लागू करने की मांग कर रहा है. छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कर्मचारी संभाग स्तरीय धरना दे रहे हैं. आज छत्तीसगढ़ के पांचों संभाग में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के साथ ही उनके संबद्ध संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है. एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके हम सरकार को कुंभकरणीय नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं. हमारी प्रमुख मांगों में देय तिथि से जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता देता है तो राज्य सरकार को भी महंगाई भत्ता देना चाहिए. लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का दुर्भाग्य है कि आपसी सहमति होने के बाद भी DA जैसे मांग को लेकर भी हमको आंदोलन करना पड़ रहा है.
One-day sit-in at the divisional level
संभाग स्तर पर एकदिवसीय धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा में घोषणा करती है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा. आज तक नहीं मिल पाया है. अलग से उसके लिए बजट भी दिया जाता है. उसको लेकर सरकार ने आज तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है- संजय शर्मा, संभाग अध्यक्ष, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ

कमेटी बनती है लेकिन अनुशंसा लागू नहीं होती

संजय शर्मा ने बताया कि विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, डेली वेजेस में काम करने वाले कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं.इसके साथ ही कुछ कैडर्स में वेतन विसंगति का भी मामला है. वेतन विसंगति के लिए हर बार कमेटी पर कमेटी बनाते हैं. कमेटी अपना प्रतिवेदन भी देती है, लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता.



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