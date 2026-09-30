ETV Bharat / state

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, आठ सूत्रीय मांगों के लिए लामबंद, संभाग स्तर पर एकदिवसीय धरना

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर संभाग में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. कर्मचारी संघ की 8 सूत्रीय मांग है जिसमें महंगाई भत्ता, कैशलेस चिकित्सा, अनुकंपा नियुक्ति, नियमितीकरण, वेतनमान जैसे मांग शामिल हैं. संभाग स्तरीय प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने के साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर्मचारी कर सकते हैं.