ETV Bharat / state

नौकरी 4th grade की, B.Tech-M.Tech वाले जॉइन करते ही मांगने लगे छुट्टियां, जानें वजह..

...तो इसलिए चाहिए छुट्टी : सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरपत सिंह का कहना है कि लंबे समय के बाद सचिवालय में सहायक कर्मचारियों की भर्ती हुई है, लेकिन अधिकांश अभ्यर्थी उच्च शिक्षित हैं. ये कर्मचारी अन्य भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं और जॉइनिंग के साथ छुट्टी भी मांग रहे हैं. दो दिन बाद भी कोई प्रतियोगी परीक्षा है, जिसके लिए अधिकांश अभ्यर्थी छुट्टी मांग रहे हैं. नरपत सिंह का कहना है कि लंबे समय से सहायक कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे थे. सहायक कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने से होमगार्ड को सहायक कर्मचारी की जिम्मेदारी दी हुई थी. अब नई भर्ती होने के बाद होमगार्ड को सचिवालय से हटाया जा रहा है.

जयपुर: सचिवालय में सहायक कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी) के 594 पदों के लिए निकली भर्ती में इस बार बड़ी संख्या में उच्च शिक्षित अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर चयनित हुए अधिकांश अभ्यर्थी बीए, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, B.Ed और M.Ed डिग्री होल्डर हैं. जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई थी. ऐसे में नाममात्र के ही अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो 12वीं कक्षा न्यूनतम योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं.

सचिवालय में पिछले एक सप्ताह से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का दौर चल रहा है. अब तक 180 अभ्यर्थियों ने जॉइन किया है. सचिवालय में 594 पदों में से इस भर्ती में 434 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. शेष अभ्यर्थियों के परिणाम को होल्ड पर रखा गया है. कार्मिक विभाग ने 180 चयनित सहायक कर्मचारियों को सचिवालय में ही अलग-अलग विभागों में जॉइनिंग दी है. इनकी नियुक्ति की अंतिम तिथि 1 अगस्त है. कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में लिखा है कि इस तिथि जॉइन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा.

12वीं पास की नौकरी के लिए चुने गए B.Tech और M.Tech डिग्री होल्डर्स (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

ज्वाइनिंग के साथ ही मांग रहे छुट्टी: दिलचस्प यह भी है कि सचिवालय में तैनात पु​राने सहायक कर्मचारियों ने राहत की सांस ली थी कि अब उन्हें अतिरिक्त काम के बोझ तले नहीं दबना पड़ेगा, लेकिन अब परेशानी यह है कि चयनित उच्च शिक्षित अभ्यर्थी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छुट्टियों की मांग कर रहे हैं. सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में पिछले एक सप्ताह से चल रहे जॉइनिंग कार्यक्रम के दौरान अधिकांश अभ्यर्थी अधिकारियों से केवल एक ही सवाल करते हुए नजर आए कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छुट्टी चाहिए. इनमें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रशासनिक सेवा, इंजीनियरिंग और अन्य उच्च पदों वाली नौकरी की तैयारी कर रहे हैं.

पढ़ें: राज्य की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी, 5 हजार 750 पदों पर परिणाम रोका

सहायक कर्मचारियों के 813 पद सृजित : सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 813 पद सृजित हैं, लेकिन वर्तमान में 190 सहायक कर्मचारी ही शेष रह गए थे. हर साल कर्मचारी रिटायर होते गए, लेकिन सरकार ने भर्ती नहीं निकाली. इससे यहां तैनात सहायक कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता चला गया. अब जाकर सरकार ने भर्ती निकाली थी. कर्मचारियों की कमी के चलते होमगार्ड को जिम्मेदारी दी गई थी.