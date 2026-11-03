साले की शादी से लौटते ही ऑफिस पहुंचा Peon...अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के कमरे में दी जान
कोटा का मामला. प्रशासन ने आत्महत्या के पीछे वजह घरेलू बताई.
Published : November 3, 2026 at 2:13 PM IST
कोटा: शहर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में सीएडी सर्कल के नजदीक स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली. इस संबंध में सूचना मंगलवार को मिली, जिससे सनसनी फैल गई. जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया एवं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनाक्रम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के कमरे में हुआ. शुरुआती तौर पर खुदकुशी के पीछे घरेलू कारण सामने आ रहा है.
जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि घंटाघर इलाके के बजाज खान निवासी आफाक अंसारी सोमवार रात हड़बड़ी में संभागीय कार्यालय पहुंचा था, जहां उसने खुदकुशी कर ली. इसका पता मंगलवार सुबह स्टाफ के आने से लगा. यह आत्महत्या का मामला है. इस मामले में मृग दर्ज कर लिया गया. पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है. उनका कहना है कि ऑफिस का कोई तनाव आफाक अंसारी पर नहीं था. घटनाक्रम ऑफिस की वजह से भी नहीं हुआ है. पारिवारिक या घरेलू मामला लग रहा है. घर वालों को इन्फॉर्म कर बुलाया. पूछताछ करेंगे.
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चेंबर के रेस्टरूम में दी जान: इधर, जवाहर नगर थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने कहा कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के चेंबर में बने रेस्ट रूम में खुदकुशी की गई. कमरा अंदर से बंद था, इसलिए मामला संदिग्ध ना होकर सीधा आत्महत्या का ही है. फिर भी जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया. बॉडी मोर्चरी में रखवाई. मृतक की मां फातिमा का कहना है कि वे सभी आफाक की साले की शादी के कार्यक्रम में बूंदी गए थे, जहां शादी का वलीमा चल रहा था और सोमवार रात ही लौटे. आते ही आफाक ऑफिस में जरूरी काम बता घर से निकल गया था. पूरी तरह से मामला राजी खुशी ही चल रहा था. उन्होंने किसी तरह के विवाद नहीं होने की बात कही.
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