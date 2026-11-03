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साले की शादी से लौटते ही ऑफिस पहुंचा Peon...अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के कमरे में दी जान

संभागीय आयुक्त कार्यालय, कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में सीएडी सर्कल के नजदीक स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली. इस संबंध में सूचना मंगलवार को मिली, जिससे सनसनी फैल गई. जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया एवं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनाक्रम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के कमरे में हुआ. शुरुआती तौर पर खुदकुशी के पीछे घरेलू कारण सामने आ रहा है.