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सत्र शुरू होने से पहले बाजार से गायब NCERT पुस्तकें, नई किताबों के इंतजार में बढ़ी 9वीं के छात्रों की बेचैनी

पटना: नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है और कई जगह शुरू होने वाला है. लेकिन नए सत्र को लेकर जहां बच्चों में आमतौर पर चेहरे पर खुशी होती है और नई किताबों और नए सपनों की चमक दिखती है. लेकिन इस बार 9वीं कक्षा में जाने वाले बच्चों की उत्सुकता चिंता में बदल गई है. स्कूल खुल रहे हैं, क्लासेस शुरू होने वाली हैं. शिक्षक नए सिलेबस के साथ पढ़ाई आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं, लेकिन बच्चों के हाथों में किताबें ही नहीं हैं.

बाजार में नई किताबें नहीं है उपलब्ध: नई शिक्षा नीति के तहत इस सत्र में कक्षा 9 की NCERT पुस्तकों में बड़े बदलाव किए गए हैं. जिसके कारण पुरानी किताबें अब काम की नहीं रह गई हैं. बाजार में नई किताबें उपलब्ध नहीं होने से छात्रों और अभिभावकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है.

9वीं की NCERT किताब (ETV Bharat)

इन विषयों में कई बदलाव: NCERT ने इस बार साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ्स जैसे प्रमुख विषयों में कई बदलाव किए हैं. कुछ चैप्टर बढ़ाए गए हैं, कुछ घटाए गए हैं, जबकि कई टॉपिक्स को नए तरीके से शामिल किया गया है. ऐसे में छात्रों को पुरानी पुस्तकों की जगह नई छपी हुई किताबों से ही पढ़ाई करनी है.

क्यों परेशान हैं छात्र?: नया सत्र शुरू होने के बावजूद बाजार में अभी तक 9वीं की कोई भी नई NCERT पुस्तक उपलब्ध नहीं हो सकी है. यही वजह है कि बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि बिना किताबों के पढ़ाई कैसे शुरू होगी. अभिभावकों को भी डर सता रहा है कि अगर किताबें देर से आईं तो परीक्षा के समय बच्चों पर सिलेबस पूरा करने का अतिरिक्त दबाव बढ़ जाएगा.

6 अप्रैल से क्लासेस होंगी शुरू: इसी परेशानी का सामना 9वीं कक्षा की छात्रा अनन्या झा को भी करना पड़ा. गुरुवार को वह पटना के कदमकुआं स्थित ज्ञान गंगा पुस्तक दुकान पहुंची, ताकि अपनी नई कक्षा की किताबें खरीद सकें. लेकिन वहां से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि दुकान पर 9वीं की एक भी NCERT पुस्तक उपलब्ध नहीं थी. अनन्या ने बताया कि 6 अप्रैल से उनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और स्कूल भी खुल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास एक भी किताब नहीं है.

छात्रा अनन्या झा (ETV Bharat)

8वीं की परीक्षा खत्म हुए एक महीने से अधिक का हुआ समय: अनन्या झा ने कहा कि हर साल वह फाइनल एग्जाम खत्म होते ही अगली कक्षा की किताबें खरीद लेती थीं और स्कूल खुलने से पहले ही कई चैप्टर पढ़ लेती थीं. इससे स्कूल में शिक्षक जब वही अध्याय पढ़ाते थे तो समझने में काफी आसानी होती थी. लेकिन इस बार 8वीं की परीक्षा खत्म हुए एक महीने से अधिक हो गया है और 9वीं की पढ़ाई शुरू होने के बावजूद किताबें बाजार में नहीं हैं.