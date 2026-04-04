सत्र शुरू होने से पहले बाजार से गायब NCERT पुस्तकें, नई किताबों के इंतजार में बढ़ी 9वीं के छात्रों की बेचैनी
नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं की NCERT किताबें बाजार में नहीं पहुंची हैं. नई शिक्षा नीति के तहत कई विषयों में बड़े बदलाव.
Published : April 4, 2026 at 2:54 PM IST
पटना: नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है और कई जगह शुरू होने वाला है. लेकिन नए सत्र को लेकर जहां बच्चों में आमतौर पर चेहरे पर खुशी होती है और नई किताबों और नए सपनों की चमक दिखती है. लेकिन इस बार 9वीं कक्षा में जाने वाले बच्चों की उत्सुकता चिंता में बदल गई है. स्कूल खुल रहे हैं, क्लासेस शुरू होने वाली हैं. शिक्षक नए सिलेबस के साथ पढ़ाई आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं, लेकिन बच्चों के हाथों में किताबें ही नहीं हैं.
बाजार में नई किताबें नहीं है उपलब्ध: नई शिक्षा नीति के तहत इस सत्र में कक्षा 9 की NCERT पुस्तकों में बड़े बदलाव किए गए हैं. जिसके कारण पुरानी किताबें अब काम की नहीं रह गई हैं. बाजार में नई किताबें उपलब्ध नहीं होने से छात्रों और अभिभावकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है.
इन विषयों में कई बदलाव: NCERT ने इस बार साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ्स जैसे प्रमुख विषयों में कई बदलाव किए हैं. कुछ चैप्टर बढ़ाए गए हैं, कुछ घटाए गए हैं, जबकि कई टॉपिक्स को नए तरीके से शामिल किया गया है. ऐसे में छात्रों को पुरानी पुस्तकों की जगह नई छपी हुई किताबों से ही पढ़ाई करनी है.
क्यों परेशान हैं छात्र?: नया सत्र शुरू होने के बावजूद बाजार में अभी तक 9वीं की कोई भी नई NCERT पुस्तक उपलब्ध नहीं हो सकी है. यही वजह है कि बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि बिना किताबों के पढ़ाई कैसे शुरू होगी. अभिभावकों को भी डर सता रहा है कि अगर किताबें देर से आईं तो परीक्षा के समय बच्चों पर सिलेबस पूरा करने का अतिरिक्त दबाव बढ़ जाएगा.
6 अप्रैल से क्लासेस होंगी शुरू: इसी परेशानी का सामना 9वीं कक्षा की छात्रा अनन्या झा को भी करना पड़ा. गुरुवार को वह पटना के कदमकुआं स्थित ज्ञान गंगा पुस्तक दुकान पहुंची, ताकि अपनी नई कक्षा की किताबें खरीद सकें. लेकिन वहां से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि दुकान पर 9वीं की एक भी NCERT पुस्तक उपलब्ध नहीं थी. अनन्या ने बताया कि 6 अप्रैल से उनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और स्कूल भी खुल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास एक भी किताब नहीं है.
8वीं की परीक्षा खत्म हुए एक महीने से अधिक का हुआ समय: अनन्या झा ने कहा कि हर साल वह फाइनल एग्जाम खत्म होते ही अगली कक्षा की किताबें खरीद लेती थीं और स्कूल खुलने से पहले ही कई चैप्टर पढ़ लेती थीं. इससे स्कूल में शिक्षक जब वही अध्याय पढ़ाते थे तो समझने में काफी आसानी होती थी. लेकिन इस बार 8वीं की परीक्षा खत्म हुए एक महीने से अधिक हो गया है और 9वीं की पढ़ाई शुरू होने के बावजूद किताबें बाजार में नहीं हैं.
"8वीं की परीक्षा खत्म हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है और 9वीं की पढ़ाई शुरू होने के बावजूद किताबें अबतक बाजार में नहीं आई हैं. इससे मुझे डर है कि जबतक किताबें आएंगी, तबतक काफी देर हो जाएगी और फिर परीक्षा के समय तैयारी का तनाव और बढ़ जाएगा."- अनन्या झा, 9वीं की छात्रा
क्या कहता है दुकान प्रबंधन: ज्ञान गंगा पुस्तक दुकान, जो NCERT पुस्तकों की बड़ी होलसेल सप्लाई के लिए जानी जाती है, वहां भी अभी तक 9वीं की नई किताबें नहीं पहुंची हैं. यही दुकान शहर की कई अन्य बुक शॉप्स को भी NCERT पुस्तकें सप्लाई करती है. दुकान प्रबंधन से जुड़े अमित कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक 9वीं कक्षा की कोई भी पुस्तक नहीं आई है. उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अप्रैल के बाद से 30 अप्रैल के बीच कुछ स्टॉक बाजार में पहुंच सकता है.
"प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक दुकान पर किताबों के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन स्टॉक नहीं होने के कारण सभी को निराश होकर लौटना पड़ रहा है. मेरा भी मानना है कि नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले नई पाठ्यपुस्तकें बाजार में आ जानी चाहिए थीं, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो."-अमित कुमार सिंह, दुकानदार
क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री: इस मामले पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जब भी सिलेबस में बदलाव होता है और नए विषय या अध्याय जोड़े जाते हैं, तो ऐसी स्थिति कुछ समय के लिए बन जाती है. उन्होंने कहा कि विभाग इस समस्या पर नजर बनाए हुए है और कोशिश की जा रही है कि बच्चों को जल्द से जल्द नई किताबें उपलब्ध कराई जाएं.
"बाकी कक्षाओं की किताबें समय पर उपलब्ध करा दी गई हैं और 9वीं की पुस्तकों को लेकर भी विभाग गंभीर है. कोशिश है कि नई किताबें जल्द बाजार में पहुंचें, ताकि बच्चों की पढ़ाई किताबों की कमी से धीमी न पड़े."- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार
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