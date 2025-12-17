ETV Bharat / state

फरीदाबाद के स्कूल में टीचर का टॉर्चर, बंक मारने पर डंडे से की स्टूडेंट की पिटाई, DEO ने दिए जांच के आदेश

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के गांव सारन स्थित सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में एक शिक्षक छात्र के पैरों के तलवों पर डंडे मारता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि छात्र के स्कूल बंक करने पर टीचर ने इस तरह बेरहमी से उसकी पिटाई की है. घटना के बाद छात्र दहशत में है और स्कूल नहीं जा रहे हैं.

टीचर ने की पिटाई : वहीं सारण थाना पुलिस के जांच अधिकारी सुनील ने बताया कि वीडियो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी थी और पता किया तो स्कूल हमारे थाने के अंतर्गत सारण का एक स्कूल है. वीडियो में एक मैथ का टीचर दो बच्चों को पीटते हुए नज़र आ रहा है. इस मामले को लेकर हमने बच्चों की काउंसलिंग भी शुरू कर दी है. पूरे मामले को लेकर टीचर और प्रिंसिपल से भी हमने बात की है. प्रिंसिपल भी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. इसके अलावा हम बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के सामने पेश करेंगे. वहां पर उसका बयान दर्ज करवाएंगे. इसके अलावा हमने बच्चों के पेरेंट्स से भी बात की है. हालांकि पैरेंट्स ने हमें अभी कुछ नहीं बताया है और जो भी मामले में उचित कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है.