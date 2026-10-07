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झांसी में 9वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या; खून से लथपथ मिला शव, दीवार फांदकर घर में घुसा युवक

छात्रा (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )

झांसी : सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार को एक छात्रा की गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. मृतका कक्षा 9 में पढ़ती थी और इन दिनों अपनी दादी के घर आई हुई थी. आरोप है कि शादी तय होने से नाराज युवक ने पीछे की तरफ से दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ और छात्रा को गोली मार दी. गोली लगने से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई.