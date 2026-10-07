झांसी में 9वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या; खून से लथपथ मिला शव, दीवार फांदकर घर में घुसा युवक
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 9:06 PM IST
झांसी : सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार को एक छात्रा की गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. मृतका कक्षा 9 में पढ़ती थी और इन दिनों अपनी दादी के घर आई हुई थी. आरोप है कि शादी तय होने से नाराज युवक ने पीछे की तरफ से दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ और छात्रा को गोली मार दी. गोली लगने से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पुलिस की शुरुआती जांच में शादी तय होने से आरोपी के नाराज होने की बात सामने आई है. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
परिजनों के मुताबिक, घटना के समय चंचल घर में अकेली थी. आरोप है कि युवक पीछे के रास्ते से दीवार फांदकर घर के अंदर पहुंचा और युवती पर गोली चला दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. परिजनों को जब घटना की जानकारी हुई तो घर पहुंचे, जहां युवती खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी मिली.
परिजन तत्काल सीपरी बाजार थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अब घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किस रास्ते से घर में दाखिल हुआ और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुआ.
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