आठवीं कक्षा के छात्र ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस का कहना है कि छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की है.
Published : July 17, 2026 at 8:50 PM IST
बाड़ी (धौलपुर): जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित महाराज बाग कॉलोनी में आठवीं कक्षा के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. पड़ोसियों ने छात्र का शव देखकर पुलिस को सूचित किया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया.
बाड़ी थाना इंचार्ज हरवीर सिंह उप निरीक्षक ने बताया कि छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर ली गई है तथा मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आत्महत्या के पीछे वास्तविक कारण क्या रहे.
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मध्य प्रदेश के टकरौली गांव निवासी 16 वर्षीय राहुल पुत्र रामगोपाल बाड़ी शहर के महाराज बाग कॉलोनी में चन्द्रभान के यहां मकान में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा था. वह स्थानीय राजकीय विद्यालय में कक्षा आठवीं का छात्र था. पुलिस के अनुसार, गुरुवार को स्कूल में राहुल का एक छात्रा से विवाद हुआ था. गुरुवार शाम को राहुल ने आत्महत्या कर ली. शुक्रवार सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं निकला, तो आसपास के लोगों को संदेह हुआ. खिड़की से झांककर देखा गया तो छात्र का शव नजर आया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां शुक्रवार को परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंप दिया गया.