अमेठी में कक्षा 8 की छात्रा अंशिका बनीं 1 दिन की SDM; फरियादियों की सुनीं समस्याएं, निस्तारण के दिये निर्देश
छात्रा ने राजस्व संबंधी कार्यों और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 5:19 PM IST
अमेठी : जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत मंगलवार को अनोखी पहल देखने को मिली. अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गौरीगंज की कक्षा आठ की छात्रा अंशिका को एक दिन के लिये उप जिलाधिकारी बनाया गया. इस दौरान छात्रा ने फरियादियों की जनसमस्याएं सुनीं और उसके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए.
उप जिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि इस गतिविधि का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के प्रति समझ विकसित करना है.
अमेठी में जिलाधिकारी शंशाक चौधरी के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गौरीगंज की कक्षा आठ की छात्रा अंशिका को एक दिन के लिए उप जिलाधिकारी गौरीगंज बनाया गया. इस पहल के माध्यम से छात्रा को प्रशासनिक कार्यप्रणाली समझने और जनसेवा की जिम्मेदारियों का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला. एक दिन की एसडीएम बनीं अंशिका ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनीं तथा उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
उन्होंने राजस्व संबंधी कार्यों और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की. साथ ही, पत्रावलियों के सुव्यवस्थित रखरखाव, राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण और कार्यालयीन कार्यों की समीक्षा के संबंध में भी जानकारी ली. इस दौरान छात्रा अंशिका ने कार्यालय परिसर में पर्याप्त साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश भी दिए.
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