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अमेठी में कक्षा 8 की छात्रा अंशिका बनीं 1 दिन की SDM; फरियादियों की सुनीं समस्याएं, निस्तारण के दिये निर्देश

छात्रा बनीं 1 दिन की SDM ( Photo credit: ETV Bharat )

अमेठी : जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत मंगलवार को अनोखी पहल देखने को मिली. अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गौरीगंज की कक्षा आठ की छात्रा अंशिका को एक दिन के लिये उप जिलाधिकारी बनाया गया. इस दौरान छात्रा ने फरियादियों की जनसमस्याएं सुनीं और उसके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए.

उप जिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव के साथ छात्रा अंशिका (Photo credit: ETV Bharat) उप जिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि इस गतिविधि का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के प्रति समझ विकसित करना है.





