जालौन में एक दिन की DM बनी कक्षा 7 की छात्रा; मिशन शक्ति के तहत मिला सम्मान
प्रतीकात्मक जिलाधिकारी के रूप में छात्रा प्रतीक्षा ने जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:24 PM IST
जालौन: उरई में एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई, जहां पर जिलाधिकारी समीर ने कक्षा 7 की छात्रा को एक दिन के जिलाधिकारी का चार्ज सौंपा. छात्रा ने न केवल जिलाधिकारी बनकर समस्याओं को सुना बल्कि उनके लिए प्रेरणा बनी जो भविष्य में पढ़ाई करके कुछ बनना चाहते हैं.
जिलाधिकारी समीर ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मडोरा की कक्षा सात की छात्रा प्रतीक्षा को एक दिन के लिए प्रतीकात्मक जिलाधिकारी बनाया गया. जिलाधिकारी आगे बढ़कर बुके भेंट कर छात्रा का स्वागत किया और उसे अपनी कुर्सी पर बैठाकर प्रोत्साहित किया.
प्रतीकात्मक जिलाधिकारी के रूप में छात्रा प्रतीक्षा ने जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तत्काल दिए. यह पहल केवल एक दिन का प्रतीकात्मक अनुभव नहीं, बल्कि बालिकाओं को यह विश्वास दिलाने का प्रयास है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, शिक्षा और मेहनत के बल पर वह भविष्य में किसी भी उच्च पद तक पहुंच सकती हैं.
इस दौरान छात्रा प्रतीक्षा ने उत्साहपूर्वक कहा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगी और कड़ी मेहनत के दम पर आईएएस या पीसीएस अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा करेगी. उसके इस संकल्प में आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच स्पष्ट दिखाई दी. प्रतीक्षा का सपना उन तमाम छात्राओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद जीवन में कुछ बड़ा करने की आकांक्षा रखती हैं.
जिलाधिकारी समीर ने छात्रा की प्रतिभा और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि प्रतीक्षा बेहद होनहार छात्रा हैं. उन्हें पूरा विश्वास है कि वह आगे चलकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगी और किसी उच्च प्रशासनिक पद पर पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगी. उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन मिले तो वह अपनी क्षमताओं को पहचानकर बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं.
प्रतीक्षा को प्रतीकात्मक जिलाधिकारी बनाकर यह संदेश दिया गया कि बेटियां केवल अपने सपने देखने तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.
प्रतीक्षा ने बताया कि वह बहुत ही खुश है और आगे चलकर अधिकारी बनना चाहती हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह कभी जिला जालौन की जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठेंगे और काम करेंगी. यह उनके जीवन का सबसे खूबसूरत पल है.
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