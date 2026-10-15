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जालौन में एक दिन की DM बनी कक्षा 7 की छात्रा; मिशन शक्ति के तहत मिला सम्मान

जालौन में एक दिन की DM बनी कक्षा 7 की छात्रा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

जालौन: उरई में एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई, जहां पर जिलाधिकारी समीर ने कक्षा 7 की छात्रा को एक दिन के जिलाधिकारी का चार्ज सौंपा. छात्रा ने न केवल जिलाधिकारी बनकर समस्याओं को सुना बल्कि उनके लिए प्रेरणा बनी जो भविष्य में पढ़ाई करके कुछ बनना चाहते हैं.

जिलाधिकारी समीर ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मडोरा की कक्षा सात की छात्रा प्रतीक्षा को एक दिन के लिए प्रतीकात्मक जिलाधिकारी बनाया गया. जिलाधिकारी आगे बढ़कर बुके भेंट कर छात्रा का स्वागत किया और उसे अपनी कुर्सी पर बैठाकर प्रोत्साहित किया.