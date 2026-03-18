ETV Bharat / state

सातवीं क्लास के संस्कृत पेपर में आपत्तिजनक सवाल; अखिलेश यादव बोले, "जाति विशेष को निशाना बना रही सरकार"

अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि प्रश्नपत्र तैयार करने वाली कमेटी में आखिर किस तरह के लोगों को शामिल किया जा रहा है. उनका तर्क है कि यदि उस पीड़ित समाज का कोई व्यक्ति समिति में होता, तो ऐसे विवादास्पद सवाल कभी नहीं पूछे जाते.

अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सीधे सत्ता पक्ष को घेरा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 'समाज विशेष' का अपमान हुआ है, जो जानबूझकर किया जा रहा है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कक्षा 7 के संस्कृत विषय के वार्षिक परीक्षा प्रश्नपत्र को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि इस प्रश्नपत्र में एक विशेष जाति को लेकर आपत्तिजनक सवाल शामिल किया गया है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक माहौल गरमा गया है. इस घटना के सामने आते ही विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है. शिक्षा विभाग अब इस मामले की जांच कर रहा है कि आखिर ऐसी चूक किस स्तर पर हुई है.

जाति विशेष को निशाना बनाने का आरोप: पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि यह सब सत्ता के इशारे पर एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है. उन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया कि सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को तोड़-मरोड़कर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है. अखिलेश यादव के अनुसार, ऐसे प्रश्न छात्रों के मन में सामाजिक भेदभाव की भावना पैदा कर सकते हैं. विपक्ष अब इस मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी में है.

पुरानी घटनाओं का फिर किया जिक्र: यह पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश में किसी परीक्षा के प्रश्नपत्र को लेकर ऐसा जातिगत विवाद सामने आया हो. इससे पहले यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी इसी तरह का आपत्तिजनक सवाल शामिल किए जाने पर भारी हंगामा हुआ था. उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रश्नपत्र बनाने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया था. उपमुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया था कि शिक्षा और परीक्षाओं में इस तरह की जातिवादी मानसिकता को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग: ताजा विवाद के बाद अब एक बार फिर प्रश्नपत्र तैयार करने वाली चयन समिति और संबंधित एजेंसी की भूमिका संदेह के घेरे में है. विपक्ष का आरोप है कि पिछली कार्रवाइयों के बावजूद बार-बार ऐसी घटनाएं होना शासन की शिथिलता को दर्शाता है. सामाजिक संगठनों ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल, शासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है.

यह भी पढ़ें- बाराबंकी से बहराइच 101.5 किमी लंबा नया राष्ट्रीय राजमार्ग; दोनों तरफ दो-दो लेन, सर्विस रोड भी, इसी साल शुरू होगा काम