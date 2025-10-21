ETV Bharat / state

कानपुर में बड़ा हादसा, तालाब में सिंघाड़ा तोड़ने गए 4 बच्चे डूबे, एक की मौत

कानपुर: जिले के बिल्हौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में तालाब में सिंघाड़ा तोड़ने के लिए गए 4 बच्चे डूब गए. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी का मशक्कत के बाद बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला और शिवराजपुर सीएचसी में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बच्चे के डूबने से हुई मौत के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.



एसीपी बिल्हौर अमरनाथ ने बताया कि उत्तरीपुरा चौकी क्षेत्र के सुजालपुर भढ़िया गांव में तालाब में मंगलवार की सुबह गांव के ही रहने वाले चार बच्चे सिंघाड़ा तोड़ने के लिए गए हुए थे. तालाब में जैसे ही उतरे तो गहरे पानी में चले जाने के कारण चारों डूब गए. इस बीच जब शोर शराबा सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो चारों डूब रहे थे. ग्रमीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला और शिवराजपुर सीएचसी लेकर पहुंचे. यहां पर डॉक्टरो ने इलाज के दौरान 12 वर्षीय कन्हैया पुत्र सोनू को मृत घोषित कर दिया. परिजनों की मानें तो कन्हैया अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और गांव के ही सरकारी स्कूल में कक्षा 5 का छात्र था. पिता खेती बाड़ी करके घर चलाते हैं.