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बिहार के सरकारी स्कूल में शराब! नशे में लुढ़कता हुआ घर पहुंचा चौथी क्लास का छात्र

बेगूसराय में कक्षा 4 का एक छात्र स्कूल से शराब के नशे में घर पहुंचा. अभिभावकों सहित पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पढ़ें

Begusarai school liquor case
सरकारी स्कूल के शौचालय में छिपायी गई शराब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 7, 2026 at 1:26 PM IST

5 Min Read
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बेगूसराय: बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब कांड को लेकर गहमागहमी बनी हुई है. जहरीली शराब पीने से अबतक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है. वहीं कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं. इसके बावजूद शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला बेगूसराय से सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल के टॉयलेट में शराब छुपाकर रखने का मामला सामने आया है.

स्कूल से शराब के नशे में घर पहुंचा छात्र: जानकारी के अनुसार तस्करों मे शराब छिपाने के लिए सरकारी स्कूल के टॉयलेट का उपयोग किया था. बताया जाता है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने शराब पी ली. बच्चा जब शराब के नशे में अपने घर पहुंचा, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ.

अभिभावकों में हड़कंप: बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सरकारी स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गयी, जब विद्यालय के छात्र शराब के नशे में अपने घर पहुंचे. इसके बाद छात्र के परिजन उक्त छात्र के दोस्तो के साथ विद्यालय आए और प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत कराया.

Begusarai school liquor case
स्कूल के शौचालय में शराब (ETV Bharat)

शौचालय में छुपाकर रखी गई थी शराब: परिजनों की शिकायत के बाद जहां शराब रखा हुआ था, उस जगह पर स्कूल प्रबंधन के कर्मचारी पहुंचे. सरकारी स्कूल के शौचालय में शराब की पेटियां देख सभी सन रह गए. इसके बाद बछवाड़ा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई.

11 साल के छात्र की बिगड़ी तबीयत: सूचना मिलते ही पुलिस विद्यालय पहुंची और जर्जर शौचालय से शराब बरामद किया गया. शराब का सेवन करने वाला एक छात्र लगभग 11 साल का है और कक्षा 4 में पढ़ाता है. शराब पीने के बाद छात्र बेहोश हो गया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी.

बच्चे की हालत सामान्य: स्थानीय डॉक्टरों द्वारा उक्त छात्र का इलाज कराया गया है, जिसकी स्थिति फिलहाल ठीक है. उक्त छात्र की मां और चाचा ने बताया कि बच्चा लड़खराते हुए घर पहुंचा, जिसे देखकर सभी चौंक गए और उसका मुंह शराब जैसा महक रहा था. इसके बाद उसके दोस्तों से पूछताछ की गई तो बताया गया कि उसने विद्यालय के पीछे बंद पड़े शौचालय के पास रखे शराब को उठाकर पी लिया है.

Begusarai school liquor case
शराब जब्त करती पुलिस टीम (ETV Bharat)

"घर आकर गिर गया. मुझे लगा कि तबीयत खराब हो गई है, लेकिन मुंह से शराब से महक आ रही थी. दोस्तों ने बताया कि दो बोतल शराब पीया है. स्कूल के तहखाना में रखा था. बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजे थे और उधर से वह शराब पीकर आया."- छात्र की मां

"इसके बाद विद्यालय पहुंच कर प्रधानाध्यापक को इसकी जानकारी दी और बंद पड़े शौचालय के पास गए तो देखा कि भारी मात्रा में शराब है."- छात्र के चाचा

25 पेटी शराब बरामद: स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि छात्र के परिजनों द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त छात्र शराब के नशे में घर पहुंचा है. इसके बाद विद्यालय के पूर्वी भाग स्थित जर्जर शौचालय में देखा तो कई शराब की पेटियां रखी हुई थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस के द्वारा लगभग 25 पेटियां शराब बरामद की गई है.

"अभिभावकों ने जानकारी दी कि पूरब उत्तर की ओर जो शौचालय टूटा हुआ है, उसमें शराब की पेटी छुपाकर रखी गई है. उसके बाद हमने 112 को कॉल किया. वहां से एक नंबर मिला, फिर उस नंबर पर भी सूचना दिए. फिर बछवाड़ा थाने को सूचित किया गया और मुखिया को भी जानकारी दे दी गई. बच्चे के शराब पीने के बाद ही हमें जानकारी मिली. बच्चे ने ही बताया था कि शराब कहां रखी हुई है."- स्कूल के प्रधानाध्यापक

"प्राथमिक विद्यालय सिसवा के जर्जर शौचालय से विदेशी शराब बरामद किया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है."- परेंद्र कुमार,थानाध्यक्ष

बिहार में शराबबंदी: बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है. नीतीश सरकार साफ कर चुकी है कि वह किसी भी हाल में इस कानून को वापस नहीं लेगी और न किसी तरह की कोई समीक्षा करेगी. शराब बेचना और खरीदना अपराध है और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसके बावजूद शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं. मोतिहारी में अभी हाल में जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ले ली. वहीं अब बेगूसराय में विद्या के मंदिर में शराब छुपाने की खबर से हड़कंप मचा है.

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