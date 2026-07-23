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10 रुपये की कथित चोरी का आरोप, शिक्षकों की डांट से परेशान कक्षा 4 की छात्रा ने दी जान

मुजफ्फरनगर: नई मंडी थाना क्षेत्र में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पचेंदा कलां गांव में चौथी कक्षा की 10 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली है. परिजनों का आरोप है कि विद्यालय में 10 रुपये की कथित चोरी के आरोप और शिक्षकों की मारपीट से आहत होकर बच्ची ने यह कदम उठा लिया. फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इधर इस हृदयविदारक घटना से पचेंदा कलां गांव में शोक का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, पचेंदा कलां में 42 वर्षीय अशोक अपनी पत्नी ज्योति और पांच बेटियों के साथ रहते हैं. दोनों पति-पत्नी घरों में खाना बनाने का कार्य कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. उनकी 10 वर्षीय बेटी आयुषी गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा चार में पढ़ती थी. परिजनों ने बताया कि बुधवार दोपहर विद्यालय से शिक्षक रवि कुमार का फोन आया, जिसमें बताया गया कि आयुषी ने शिक्षिका के पर्स से 10 रुपये निकाल लिए हैं.

सूचना मिलने पर अशोक घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी को फांसी के फंदे से लटका पाया. परिजनों का आरोप है कि उन्हें नहीं पता कि बच्ची ने रुपये लिए थे या नहीं, लेकिन विद्यालय में उसके साथ मारपीट और धमकाने की बात सामने आई, जिससे वह मानसिक रूप से आहत हो गई.