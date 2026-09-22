बलरामपुर में लाउड डीजे म्यूजिक से कक्षा 2 की छात्रा की चली गई जान, गणेश विसर्जन के दौरान हुई घटना
बज रहे डीजे की तेज ध्वनि के कारण क्लास में बैठी मासूम सीट पर गिर कर बेहोश हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 2:10 PM IST
बलरामपुर: गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे की तेज ध्वनि के इफेक्ट से स्कूल में पढ़ रही एक मासूम बच्ची की जान चली गई. बता दें कि मासूम की मौत का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इस दर्दनाक घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त है. विभिन्न सामाजिक, धार्मिक संगठनों से डीजे पर रोक लगाने की मांग की है.
जानकारी के अनुसार बलरामपुर नगर के प्राईवेट स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 2 की छात्रा वैश्वनी मिश्रा अपने क्लास में पढ़ रही थी. तभी स्कूल के बगल से गणेश विसर्जन की प्रतिमा जुलूस निकलने लगा. जुलूस में बज रहे डीजे की तेज ध्वनि के कारण क्लाश में बैठी मासूम सीट पर गिर कर बेहोश हो गई. छात्रा को बेहोश देख कर स्कूल के टीचर उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागे. हॉस्पिटल में डाक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया.
मासूम छात्रा की मौत का CCTV फुटेज भी सामने आया है. इस सीसीटीवी फुटेज में छात्रा लगातार 3 बार सीट पर बैठे-बैठे बेहोश होती दिखाई दे रही है. मासूम की मौत से लोगों में तेज डीजे बजाने और प्रशासन की लापरवाही से गहरा आक्रोश है.
कई सामाजिक राजनीतिक एवं धार्मिक संगठनों, ने डीजे पर रोक लगाने की मांग की है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि यंत्रों के बजाने पर जरूरी दिशा निर्देश पहले से जारी कर रखे हैं लेकिन इन गाइड लाइनों का कहीं खासकर धार्मिक जुलूसों पर तो बिल्कुल फॉलोअप होता नहीं दिखाई देता है. फिर चाहे वह डीजे संचालक हो या आयोजन समिति के लोग खुलकर दुरूपयोग करते हैं.
पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह ने बताया कि बच्ची के मौत की जानकारी मिली है. मामले की जांच कराई जा रही है. अभी तक परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है. मामले की जांच की जा रही है.
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