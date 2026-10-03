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कानपुर ज़ू में 12वीं के छात्रों को फ्री घूमने का मौका, जानिए कब तब स्कूली बच्चों को छूट

कानपुर ज़ू में छात्रों को फ्री एंट्री. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: स्टूडेंट्स अगर कानपुर ज़ू घूमने का प्लान कर रहें हैं तो उनके लिए खुशखबरी है. आगामी 8 अक्टूबर तक 12वीं क्लास तक के छात्रों को ज़ू में फ्री घूमने का मौका मिलेगा. ज़ू में 2 अक्टूबर से वन्य प्राणि सप्ताह की शुरुआत हो गई है. इसके तहत बच्चों से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.