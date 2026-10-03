कानपुर ज़ू में 12वीं के छात्रों को फ्री घूमने का मौका, जानिए कब तब स्कूली बच्चों को छूट

कानपुर ज़ू में 12वीं के छात्रों को फ्री घूमने का मौका, जानिए कब तब स्कूली बच्चों को छूट
कानपुर जू में 2 अक्टूबर से वन्य प्राणि सप्ताह शुरू, रेंज फॉरेस्ट अफसर बोले कई प्रतियोगिताएं भी होंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 11:01 AM IST
कानपुर: स्टूडेंट्स अगर कानपुर ज़ू घूमने का प्लान कर रहें हैं तो उनके लिए खुशखबरी है. आगामी 8 अक्टूबर तक 12वीं क्लास तक के छात्रों को ज़ू में फ्री घूमने का मौका मिलेगा. ज़ू में 2 अक्टूबर से वन्य प्राणि सप्ताह की शुरुआत हो गई है. इसके तहत बच्चों से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
बच्चें यहां आकर वन्यजीवों का दीदार भी कर सकेंगे. ज़ू के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर फिरोज खान ने बताया कि वन्य प्राणि सप्ताह के अंतर्गत कानपुर के 50 से अधिक स्कूलों के हजारों छात्र ज़ू घूमने आएंगे. सभी स्कूलों की तरफ से रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है. ज़ू में बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. कीपर्स को बताया गया है कि बच्चे बाड़ों से एक तय दूरी पर ही रहते हुए वन्यजीवों का दीदार करेंगे.
कानपुर जू में बच्चों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए पार्क एरिया में पेड़ों के नीचे बेंचेस लगाई गई हैं. साथ ही उन्हें जू के अंदर जूस और बिस्किट भी दिए जाएंगे. जिससे वह खाते-पीते रहें और स्वस्थ रहकर जू की हरियाली का लुत्फ ले सकें. जू के रेंज फारेस्ट ऑफिसर फिरोज खान ने कहा कि अगर बच्चों को बैट्री गाड़ी चाहिए होगी तो वह भी मुहैया कराई जाएगी.
जू के निदेशक कन्हैया पटेल ने कहा कि कानपुर जू आने वाले बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास हो इसके लिए वन्यजीवों से संबंधित जानकारियों के साथ कई प्रतियोगिताएं होंगी. इनमें निबंध, चित्रकला समेत अन्य शामिल हैं. इन प्रतियोगिताओं में बच्चों और छात्रों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा. साथ ही वन्य प्राणि सप्ताह के समापन अवसर पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा.
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