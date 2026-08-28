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बुलंदशहर में रिश्ते के चाचा ने 12वीं क्लास की छात्रा से किया दुष्कर्म; गिरफ्तार

आरोपी पर धमकाने का भी आरोप, पुलिस ने की विधिक कार्रवाई.

बुलंदशहर में छात्रा से दुष्कर्म
बुलंदशहर में छात्रा से दुष्कर्म (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 9:51 AM IST

3 Min Read
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बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में रिश्ते के चाचा ने 12वीं क्लास की छात्रा को लिफ्ट के बहाने होटल ले जाकर दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी रिजवान 12वीं क्लास की छात्रा को खुर्जा के मुडाखेड़ा चौराहे पर छोड़कर फरार हो गया. आरोपी ने पीड़ित छात्रा से कहा कि अगर किसी को भी घटना के विषय में बताया तो वो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा.

पीड़ित ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को आपबीती सुनाई. छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. पीड़िता के परिजनों ने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मामले में आरोपी को हिरासत लेकर होटल को सील कर दिया है.

पीड़िता ने बताया कि मैं स्कूल जा रही थी, तभी चाचा मिले थे और कहने लगे कि मैं स्कूल छोड़ देते हूं. मैंने मना किया कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी. यहां से थोड़ी दूर पर स्कूल है. चाचा कहने लगे कि नहीं मैं छोड़ देता हूं.

मैंने कहा कि छोड़ देंगे ये हमारे चाचा है जान पहचाना के हैं. हम उनके घर पर वो भी हमारे घर आते रहते हैं. आगे जाकर वो कहने लगे कि अभी स्कूल में टाइम है, तुझे कहीं घुमाकर लाता हूं, कुछ खिलाकर लाता हूं. मैंने कहा नहीं मुझे स्कूल छोड़ दो, वो कहने लगे नहीं, फिर उन्होंने मुझे पहनने के लिए बुर्का दिया. कहा इसे पहन लो, फिर उन्होंने जबरदस्ती बुर्का पहनवाया, फिर उसके बाद वो एक होटल में ले गए. जहां उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद उन्होंने टेबलेट लाकर दी और इंजेक्शन भी लगाया.


सीओ खुर्जा शोभित कुमार का कहना है कि दिनांक 27.08.2026 को थाना खुर्जा देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक छात्रा को उसके ही एक रिश्तेदार द्वारा बहला-फुसलाकर एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है. पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक पीड़िता की उम्र लगभग 19 वर्ष होना पाया गया है. घटनास्थल स्थित होटल को उपजिलाधिकारी महोदय की मौजूदगी में तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है. साक्ष्यों और जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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