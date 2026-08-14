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Jaipur Student Death : 12वीं के छात्र की मौत मामले में स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप, विरोध तेज और जांच शुरू

12वीं कक्षा के छात्र की मौत मामले में बढ़ा विवाद. स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन हुआ तेज...

Class 12 Student Death
स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करते अभिभावक और समर्थक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 6:13 PM IST

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जयपुर: नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि जयपुर के झोटवाड़ा स्थित एक निजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र की मौत ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि छात्र प्रिंस सोनी की स्कूल परिसर स्थित कैंटीन में पेटीज खाने के बाद तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित लोग स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, शिक्षा मंत्री ने जांच रिपोर्ट से वास्तविक स्थिति सामने आने की बात कही है.

स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को अभिभावक स्थानीय लोग और छात्रों ने मोर्चा खोला. यहां स्कूल परिसर के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए मृतक और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई. इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि अजय सिंह चौहान ने इसे दुर्घटना के बजाय हत्या बताते हुए ने आरोप लगाया कि प्रिंस की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल प्रशासन ने समय पर उसे प्राथमिक उपचार नहीं दिया और न ही तत्काल अस्पताल पहुंचाया.

विरोध तेज, जांच शुरू, किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

वहीं, प्रिंस की मां निर्मला सोनी के मुताबिक, उनका बेटा घर से पूरी तरह स्वस्थ होकर स्कूल गया था और सुबह दूध-दलिया खाकर निकला था. लंच के दौरान स्कूल कैंटीन से पेटीज खाने के बाद उसके गले में खाना फंस गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई. आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए कार लेकर स्कूल आने को कहा गया. जबकि यदि स्कूल प्रशासन समय रहते बच्चे को प्राथमिक उपचार देता या तत्काल अस्पताल पहुंचाता तो उसकी जान बच सकती थी. परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्कूल की मान्यता रद्द कर संस्थान को बंद करने की मांग की है.

पढ़ें : स्कूली छात्र की मौत के मामले में FIR पर संचालक और व्यवस्थापक हिरासत में, अभिभावक संघ आया सामने

एफएसएल और फूड सेफ्टी टीम ने जुटाए साक्ष्य : उधर, घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं. वहीं, स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने भी स्कूल परिसर स्थित कैंटीन की जांच शुरू कर दी है. झोटवाड़ा थाना पुलिस ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिक्षा मंत्री बोले- जांच रिपोर्ट में वास्तविक स्थिति आएगी सामने : मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने सीबीईओ के निर्देशन में जांच कमेटी गठित कर दी गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच कमेटी पूरे मामले की वास्तविकता सामने लाएगी. ये भी जांच में स्पष्ट होगा कि जिस खाद्य पदार्थ को खाने के बाद तबीयत बिगड़ने का आरोप है, वो घर से लाया गया था या स्कूल में मिला था. खाद्य पदार्थ की स्थिति कैसी थी और बच्चे को पहले से कोई अन्य परेशानी तो नहीं थी, इन सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी.

पढ़ें : स्कूल कैंटीन की पैटीज बनी काल: खाने के बाद छात्र की संदिग्ध मौत, स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप

अभिभावक संघ ने उठाए स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल : उधर, अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि जयपुर में एक और प्राइवेट स्कूल में लापरवाही का मामला सामने आया है. उन्होंने कहा कि इस घटना ने प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद अभिभावकों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है कि वे बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या उनकी सुरक्षा को लेकर भी उन्हें चिंता करनी पड़ेगी.

उन्होंने नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की मौत, जामडोली स्थित एसएलडी स्कूल में गोल पोस्ट से टकराने से छात्र की मौत और अब इस स्कूल की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ होने लगे तो सवाल उठना लाजिमी है. अभिभावक संघ ने स्कूल प्रशासन, शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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