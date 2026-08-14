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Jaipur Student Death : 12वीं के छात्र की मौत मामले में स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप, विरोध तेज और जांच शुरू

स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करते अभिभावक और समर्थक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि जयपुर के झोटवाड़ा स्थित एक निजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र की मौत ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि छात्र प्रिंस सोनी की स्कूल परिसर स्थित कैंटीन में पेटीज खाने के बाद तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित लोग स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, शिक्षा मंत्री ने जांच रिपोर्ट से वास्तविक स्थिति सामने आने की बात कही है. स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को अभिभावक स्थानीय लोग और छात्रों ने मोर्चा खोला. यहां स्कूल परिसर के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए मृतक और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई. इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि अजय सिंह चौहान ने इसे दुर्घटना के बजाय हत्या बताते हुए ने आरोप लगाया कि प्रिंस की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल प्रशासन ने समय पर उसे प्राथमिक उपचार नहीं दिया और न ही तत्काल अस्पताल पहुंचाया. विरोध तेज, जांच शुरू, किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) वहीं, प्रिंस की मां निर्मला सोनी के मुताबिक, उनका बेटा घर से पूरी तरह स्वस्थ होकर स्कूल गया था और सुबह दूध-दलिया खाकर निकला था. लंच के दौरान स्कूल कैंटीन से पेटीज खाने के बाद उसके गले में खाना फंस गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई. आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए कार लेकर स्कूल आने को कहा गया. जबकि यदि स्कूल प्रशासन समय रहते बच्चे को प्राथमिक उपचार देता या तत्काल अस्पताल पहुंचाता तो उसकी जान बच सकती थी. परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्कूल की मान्यता रद्द कर संस्थान को बंद करने की मांग की है. पढ़ें : स्कूली छात्र की मौत के मामले में FIR पर संचालक और व्यवस्थापक हिरासत में, अभिभावक संघ आया सामने