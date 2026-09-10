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कानपुर में 12वीं के छात्र ने की आत्महत्या, डिलीट चैट खोलेगा मौत का राज

छात्र के व्हाट्सऐप के कुछ मैसेज डिलीट हैं, जिसकी पड़ताल पुलिस कर रही है.

कानपुर में छात्र ने की आत्महत्या
कानपुर में छात्र ने की आत्महत्या (Photo Credit: पुलिस)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 3:38 PM IST

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कानपुर: सजेती थाना क्षेत्र के बरीपाल गांव में बुधवार देर रात 12वीं के एक छात्र ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली. घटना के वक्त छात्र घर पर अकेला था, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के मोबाइल जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी.

सजेती थाना प्रभारी अनुज भारती के अनुसार, मृतक छात्र की पहचान बरीपाल गांव निवासी 18 वर्षीय प्रखर पांडेय के रूप में हुई है. मृतक के पिता संजय पांडे ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ दवा लेने स्वरूपनगर गए थे. घटना का पता तब चला जब शाम को मां ने उसे कई बार फोन किए, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ. इसके बाद मां ने प्रखर के चचेरे भाई वीरेंद्र को घर बुलाया. रात करीब आठ बजे जब वीरेंद्र ने कमरे का दरवाजा खोला, तो प्रखर का शव दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकता मिला. शव लटकता देखकर वीरेंद्र की चीख निकल गई.

शोर सुनकर तुरंत पड़ोसी और परिवार के अन्य सदस्य घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी. कुछ ही देर में सजेती थाने की पुलिस, फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने जांच के लिए मृतक का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया है. प्रारंभिक तकनीकी जांच में यह बात सामने आई है कि मोबाइल से व्हाट्सऐप के कुछ मैसेज डिलीट किए गए हैं, जिसकी पुलिस गहराई से पड़ताल कर रही है.

सजेती थाना प्रभारी अनुज भारती ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है. उन्होंने कहा कि परिजनों से पूछताछ की गई है, लेकिन अब तक आत्महत्या की कोई साफ वजह सामने नही आई है. पुलिस छात्र के परिचितों से भी जानकारी जुटा रही है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट व परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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