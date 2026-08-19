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हाथ में मिर्ची स्प्रे लेकर 12वीं का छात्र अजमेरी गेट पर चढ़ा, कूदने की दी धमकी, पुलिस ने सुरक्षित उतारा

छात्र चित्रकूट इलाके की एक निजी स्कूल में पढ़ता था. वहां से स्कूल प्रबंधन ने उसकी टीसी काट दी, जिससे वह परेशान था.

Class 12 Student Climbs Ajmeri Gate
छात्र को नीचे उतारते सिविल डिफेंस के लोग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 2:19 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 5:55 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में बुधवार को कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कूल से नाराज होकर 12वीं कक्षा का एक छात्र अजमेरी गेट पर चढ़ गया. छात्र ने ऊपर से कूदने की धमकी दी. उसने हाथ में मिर्ची का स्प्रे ले रखा था. सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा.

एडीसीपी नॉर्थ द्वितीय बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि कोतवाली थाना इलाके में 16 वर्षीय छात्र स्कूल से परेशान होकर अजमेरी गेट के ऊपर चढ़ गया था. छात्र ऊपर से कूदने की धमकी दे रहा था. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने छात्र को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था.

छात्र को अजमेरी गेट से उतारते सिविल डिफेंस की टीम (ETV Bharat Jaipur)

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जाल बिछाकर उतारा नीचे: छात्र की सुरक्षा को देखते हुए सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया. सिविल डिफेंस की टीम ने अजमेरी गेट के नीचे जाल बिछाया. थाना अधिकारी ने छात्र से बात की तो उसने गुस्से में अपना मोबाइल फोन नीचे फेंक दिया. पुलिस ने छात्र के परिजनों को सूचना दी और उसकी मां को मौके पर बुलाया. मां ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माना. उसने अपने हाथ में मिर्ची का स्प्रे भी ले रखा था. पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ से छात्र को बातों में उलझाया. पुलिस ने स्टूडेंट को उसकी परेशानी का समाधान करने का आश्वासन देकर नीचे उतारने का प्रयास किया. इसी दौरान दूसरी तरफ से पीछे के रास्ते पुलिसकर्मी ऊपर चढ़े और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया.

Class 12 Student Climbs Ajmeri Gate
छात्र को रस्सी के सहारे नीचे उतारा (ETV Bharat Jaipur)

पहले स्कूल ने उसकी टीसी काट दी थी: प्रारंभिक पूछताछ में छात्र ने बताया कि वह पहले चित्रकूट इलाके की एक निजी स्कूल में पढ़ता था. किसी कारण से स्कूल प्रशासन ने उसकी टीसी काट दी थी. इसी बात से वह परेशान था. बाद में उसने दूसरे स्कूल में प्रवेश लिया. छात्र का कहना है कि घर वाले भी उसकी बात नहीं समझते. इसी आवेश में आकर उसने अजमेरी गेट पर चढ़कर यह कदम उठाया.पुलिस ने छात्र को समझाइश के बाद परिजनों को सकुशल सुपुर्द कर दिया है.

Last Updated : August 19, 2026 at 5:55 PM IST

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