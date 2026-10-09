डेंजर लेवल पर पानी पहुंचते ही ऑटो लॉक होंगे पुल के दोनों छोर, छात्रा भार्गवी ने तैयार किया ‘सेफ एंड स्मार्ट ब्रिज’ मॉडल
12वीं की छात्रा भार्गवी ठाकुर का मॉडल जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन के लिए चयनित, प्राकृतिक आपदा की घटनाओं से हुई प्रेरित.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 5:58 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 6:06 PM IST
हमीरपुर: बरसात के दौरान पुलों के ऊपर से पानी बहने और अचानक बाढ़ आने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए हमीरपुर जिले की छात्रा भार्गवी ठाकुर ने एक उपयोगी मॉडल तैयार किया है. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ऊहल में 12वीं कक्षा की नॉन मेडिकल की छात्रा भार्गवी ने ‘सेफ एंड स्मार्ट ब्रिज’ मॉडल के जरिए ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की है, जिसमें पुल पर पानी का स्तर खतरे की सीमा तक पहुंचते ही दोनों छोर पर लगे बैरिकेड अपने आप बंद हो जाएंगे. इसके साथ हूटर बजने और लाल बत्ती जलने से वाहन चालकों को खतरे का संकेत मिलेगा.
क्यों महत्वपूर्ण है ये मॉडल ?
सुजानपुर ब्लॉक में आयोजित बाल विज्ञान सम्मेलन में प्रस्तुति के बाद इस मॉडल का चयन जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन के लिए किया गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के दौरान नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है. कई बार पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है और तेज बहाव के कारण पुल को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. ऐसी परिस्थितियों में भी कुछ लोग जल्दबाजी में पुल पार करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भार्गवी ने यह मॉडल तैयार किया है, जिसका उद्देश्य खतरे की स्थिति में वाहनों की आवाजाही रोकना और संभावित दुर्घटनाओं को कम करना है.
सेंसर से जुड़ी स्वचालित बैरिकेड व्यवस्था
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भार्गवी ने यह मॉडल तैयार किया है, जिसका उद्देश्य खतरे की स्थिति में वाहनों की आवाजाही रोकना और संभावित दुर्घटनाओं को कम करना है. भार्गवी के मॉडल में पुल के दोनों छोर पर सेंसर से जुड़ी स्वचालित बैरिकेड व्यवस्था दिखाई गई है. जैसे ही पानी का स्तर निर्धारित खतरनाक सीमा तक पहुंचेगा, सेंसर सक्रिय होकर दोनों ओर के बैरिकेड बंद करने का संकेत देंगे. इसके साथ हूटर बजने लगेगा और लाल बत्ती जल उठेगी. इससे वाहन चालकों को ध्वनि और रोशनी के जरिए खतरे की जानकारी मिलेगी और वे पुल पर प्रवेश करने से पहले ही रुक सकेंगे.
इन घटनाओं से प्रेरित हुई छात्रा
छात्रा भार्गवी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं और पुलों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं ने उन्हें इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया. बरसात के दौरान कई बार पानी का बहाव अचानक बढ़ जाता है और लोगों को खतरे की गंभीरता का अंदाजा नहीं लग पाता. शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार इस मॉडल में पुल के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में गाड़ियों की आवाजाही रोकने की हाइपोथिसिस है. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को समय रहते सचेत करना और जान-माल के नुकसान की आशंका को कम करना है.
"हमीरपुर जिले के दुर्गम क्षेत्र ऊहल के स्कूल की छात्रा ने एक उपयोगी विचार प्रस्तुत किया है. भार्गवी अब जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में अपना मॉडल प्रस्तुत करेगी. छात्रा की इस पहल को स्थानीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है. उसका यह प्रयास दर्शाता है कि विद्यार्थी विज्ञान और तकनीक के जरिए समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं." - राजेश गौतम, जिला विज्ञान पर्यवेक्षक, हमीरपुर