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डेंजर लेवल पर पानी पहुंचते ही ऑटो लॉक होंगे पुल के दोनों छोर, छात्रा भार्गवी ने तैयार किया ‘सेफ एंड स्मार्ट ब्रिज’ मॉडल

12वीं की छात्रा ने तैयार किया सेफ ब्रिज मॉडल ( ETV Bharat )

हमीरपुर: बरसात के दौरान पुलों के ऊपर से पानी बहने और अचानक बाढ़ आने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए हमीरपुर जिले की छात्रा भार्गवी ठाकुर ने एक उपयोगी मॉडल तैयार किया है. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ऊहल में 12वीं कक्षा की नॉन मेडिकल की छात्रा भार्गवी ने ‘सेफ एंड स्मार्ट ब्रिज’ मॉडल के जरिए ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की है, जिसमें पुल पर पानी का स्तर खतरे की सीमा तक पहुंचते ही दोनों छोर पर लगे बैरिकेड अपने आप बंद हो जाएंगे. इसके साथ हूटर बजने और लाल बत्ती जलने से वाहन चालकों को खतरे का संकेत मिलेगा.

12वीं की छात्रा भार्गवी ठाकुर (ETV Bharat) क्यों महत्वपूर्ण है ये मॉडल ?

सुजानपुर ब्लॉक में आयोजित बाल विज्ञान सम्मेलन में प्रस्तुति के बाद इस मॉडल का चयन जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन के लिए किया गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के दौरान नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है. कई बार पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है और तेज बहाव के कारण पुल को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. ऐसी परिस्थितियों में भी कुछ लोग जल्दबाजी में पुल पार करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भार्गवी ने यह मॉडल तैयार किया है, जिसका उद्देश्य खतरे की स्थिति में वाहनों की आवाजाही रोकना और संभावित दुर्घटनाओं को कम करना है. ‘सेफ एंड स्मार्ट ब्रिज’ मॉडल (ETV Bharat) सेंसर से जुड़ी स्वचालित बैरिकेड व्यवस्था