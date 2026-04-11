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उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद परिणाम 2025-26, सक्षम प्रसाद ने प्रदेश में किया टॉप

श्रीनगर: उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. इस वर्ष जयदयाल अग्रवाल संस्कृत उत्तर मध्यमा विद्यालय श्रीनगर के मेधावी छात्र सक्षम प्रसाद ने कक्षा 12वीं (उत्तर मध्यमा) में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र और विद्यालय का नाम रोशन किया है.

हाईस्कूल परीक्षा में प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया था: सक्षम प्रसाद की इस शानदार उपलब्धि से विद्यालय परिवार में हर्ष और उत्साह का माहौल है. इससे पहले भी सक्षम ने परिषद की हाईस्कूल परीक्षा में प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था.

ज्योतिष विषय में 99 अंक प्राप्त किए: अपनी सफलता के बारे में बताते हुए सक्षम ने कहा कि वह नियमित रूप से विद्यालय की पढ़ाई के अलावा प्रतिदिन चार से पांच घंटे स्वाध्याय करते हैं. उन्होंने विशेष रूप से ज्योतिष विषय में 99 अंक प्राप्त किए, जो उनकी गहरी रुचि और मेहनत को दर्शाता है. सक्षम ने अपने भविष्य को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संवारने की इच्छा जताई.