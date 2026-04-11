उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद परिणाम 2025-26, सक्षम प्रसाद ने प्रदेश में किया टॉप
सक्षम प्रसाद ने ज्योतिष विषय में 99 अंक प्राप्त किए, जो उनकी गहरी रुचि और मेहनत को दर्शाता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 11, 2026 at 3:48 PM IST
श्रीनगर: उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. इस वर्ष जयदयाल अग्रवाल संस्कृत उत्तर मध्यमा विद्यालय श्रीनगर के मेधावी छात्र सक्षम प्रसाद ने कक्षा 12वीं (उत्तर मध्यमा) में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र और विद्यालय का नाम रोशन किया है.
हाईस्कूल परीक्षा में प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया था: सक्षम प्रसाद की इस शानदार उपलब्धि से विद्यालय परिवार में हर्ष और उत्साह का माहौल है. इससे पहले भी सक्षम ने परिषद की हाईस्कूल परीक्षा में प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था.
ज्योतिष विषय में 99 अंक प्राप्त किए: अपनी सफलता के बारे में बताते हुए सक्षम ने कहा कि वह नियमित रूप से विद्यालय की पढ़ाई के अलावा प्रतिदिन चार से पांच घंटे स्वाध्याय करते हैं. उन्होंने विशेष रूप से ज्योतिष विषय में 99 अंक प्राप्त किए, जो उनकी गहरी रुचि और मेहनत को दर्शाता है. सक्षम ने अपने भविष्य को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संवारने की इच्छा जताई.
अपने गुरुजनों और अभिभावकों को दिया सफलता का श्रेय: सक्षम ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और अभिभावकों को दिया. उनके पिता पूजा-पाठ का कार्य करते हैं, जबकि माता गृहिणी हैं, जिन्होंने हर कदम पर उनका मार्गदर्शन और सहयोग किया.
स्कूल प्रबंधन ने भी दी सक्षम को बधाई: विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद सकलानी ने सक्षम की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन का परिणाम है. उन्होंने आशा जताई कि सक्षम आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे. बता दें कि बीते साल उत्तर मध्यमा (कक्षा 12) के छात्र अभिषेक ममगाईं पुत्र अरविन्द ममगाईं ने 94% अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया.
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