पेपर लीक पर बवाल, 12वीं हिंदी की परीक्षा रद्द, 10 अप्रैल को फिर से होगा एग्जाम, NSUI के घेराव के बाद लिया गया फैसला
अब 12वीं हिंदी की परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा सुबह 9:00 बजे से 12:15 बजे तक होगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 23, 2026 at 9:13 PM IST
रायपुर: पेपर लीक के आरोप को लेकर NSUI के प्रदर्शन का असर अब साफ दिखाई दे रहा है. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं हिंदी विषय की परीक्षा को रद्द करते हुए नई तारीख घोषित कर दी है. यह फैसला पेपर लीक की शिकायतों और लगातार उठ रहे विरोध के बाद लिया गया.
NSUI ने किया था मंडल का घेराव
पेपर लीक के आरोप को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं ने माध्यमिक शिक्षा मंडल का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया था. छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए संगठन ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और परीक्षा रद्द करने की मांग की थी.
पेपर लीक के आरोपों ने बढ़ाया दबाव
14 मार्च को आयोजित हिंदी परीक्षा के बाद सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में पेपर लीक होने के दावे सामने आए. इस मुद्दे ने तूल पकड़ा और छात्र संगठनों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, जिससे मंडल पर कार्रवाई का दबाव बढ़ता गया. जिसके बाद फिर से पेपर कराने का फैसला बोर्ड के द्वारा लिया गया.
मंडल ने परीक्षा रद्द कर लिया बड़ा निर्णय
लगातार विरोध और जांच के बीच छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हिंदी विषय की परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया. मंडल का कहना है कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोपरि है. संशोधित समय-सारणी के अनुसार अब 12वीं हिंदी विषय की परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा सुबह 9:00 बजे से 12:15 बजे तक होगी.
छात्रों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों से नई तारीख और समय का ध्यान रखने को कहा है. साथ ही स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगी और किसी भी परिस्थिति में निष्पक्षता से समझौता नहीं किया जाएगा.