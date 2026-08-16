गौला नदी में बहा 11वीं का छात्र, 21 घंटे बाद शव बरामद, शोक में परिवार
घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने छात्र के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 16, 2026 at 8:43 PM IST
रुद्रपुर: शांतिपुरी नंबर-4 के समीप गौला नदी में नहाने के दौरान 11वीं कक्षा का छात्र तेज बहाव में बहकर लापता हो गया. सूचना के बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमों ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया. करीब 21 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग सात बजे छात्र का शव बरामद कर लिया गया.
हादसा शनिवार सुबह करीब 10 बजे हुआ. छात्र अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था।.इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह नदी के गहरे और तेज बहाव वाले हिस्से में चला गया और देखते ही देखते पानी में लापता हो गया.
जानकारी के अनुसार पंतनगर टा कॉलोनी निवासी मुन्ना चौहान का पुत्र पवन अपने मित्रों के साथ गौला नदी में नहाने पहुंचा था. हादसे के बाद उसके साथ मौजूद दोस्तों में चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी गई. जिसके बाद पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें आवश्यक जीवनरक्षक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचीं. इसके बाद नदी में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. नदी में तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण रेस्क्यू टीम को काफी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. टीमों ने नदी के अंदर और किनारे संभावित स्थानों पर लगातार तलाश जारी रखी.
पंतनगर थानाध्यक्ष नंदन रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही. रेस्क्यू अभियान में सहयोग किया. प्रशासन की टीम ने भी लगातार अभियान की निगरानी की. छात्र के परिजन और स्थानीय लोग भी नदी किनारे डटे रहे. उसके सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए रहे.
घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने छात्र के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने अधिकारियों से रेस्क्यू अभियान की जानकारी लेते हुए छात्र की तलाश में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में वह पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और हरसंभव सहयोग किया जाएगा.
किच्छा के उप जिलाधिकारी गौरव पांडे ने बताया एसडीआरएफ और प्रशासन की संयुक्त टीम ने लगातार अभियान चलाते हुए छात्र की तलाश की. उन्होंने बताया हादसा शनिवार को हुआ था और इसके बाद से ही टीमें लगातार नदी में खोजबीन कर रही थीं. रविवार करीब सात बजे छात्र का शव बरामद किया गया. शव बरामद होने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
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