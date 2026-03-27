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सितारगंज में स्कूल गेट के सामने से 11वीं के छात्र का किडनैंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी, जानिए पूरा केस

खटीमा/रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां स्कूल के गेट के सामने से 11वीं क्लास के छात्र के किडनैपिंग करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि किडनैपिंग के बाद छात्र के साथ मारपीट भी की गई थी. पीड़ित छात्र की तहरीर पर सितारगंज पुलिस ने नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित छात्र ने सितारगंज कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 मार्च को वो छुट्टी के बाद वह स्कूल गेट से बाहर निकला. तभी सुमित मजूमदार पुत्र प्रदीप मजूमदार निवासी वार्ड 7 शक्तिगढ़ अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा. दोनों ने उसका मुंह दबाकर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और किच्छा रोड स्थित वन शक्ति मंदिर के पास जंगल में ले गए.

आरोप है कि वहां पहले से मौजूद दो अन्य अज्ञात युवकों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. पीड़ित छात्र का आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडों और लात-घूंसों से उसे बुरी तरह पीटा. इसके बाद आरोपी उसे घायल अवस्था में वहीं छोड़कर फरार हो गए. जाते हुए आरोपियों ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

सितारगंज कोतवाल सुंदरम शर्मा के अनुसार अपहरण और मारपीट करने वाले मामले में नामजद व अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

रुद्रपुर से ठगी का चौकाने वाला मामला: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पुलिस ने आज ठगी के चौकाने वाले मामले का खुलासा किया. आरोप ने ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी किया. पुलिस ने बताया कि बीती 9 मार्च को आशु डालमिया की मां के साथ ठगी हुई थी.

आशु डालमिया ने बताया था कि ठगों ने उनकी मां को सम्मोहित कर उसके कान के दो सेट कुंडल, चार अंगूठियां, एक पूरा गले का सेट पेंडल सहित और दो सोने की चेन बड़ी ही चालाकी से ठग लिए. अगले दिन 9 मार्च को इस घटना की तहरीर कोतवाली रुद्रपुर में दी गई, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.