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नोएडा की हाईराइज सोसाइटी में 19वीं मंजिल से गिरकर 11वीं की छात्रा की मौत, परिवार में मचा हड़कंप

प्रतीकात्मक फोटो ( Concept Image )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा की एक हाईराइज सोसाइटी में मंगलवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया, जब 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा की 19वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई. घटना सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के सेक्टर-100 स्थित लोटस बुलेवार्ड स्पेशिया सोसाइटी की है.

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. छात्रा की असामयिक मौत से परिवार के लोग सदमे में हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की परिस्थितियों को समझने के लिए परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है.