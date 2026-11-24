नोएडा की हाईराइज सोसाइटी में 19वीं मंजिल से गिरकर 11वीं की छात्रा की मौत, परिवार में मचा हड़कंप
नोएडा की एक हाईराइज सोसाइटी में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा की 19वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई.
Published : November 24, 2026 at 2:12 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 2:31 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा की एक हाईराइज सोसाइटी में मंगलवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया, जब 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा की 19वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई. घटना सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के सेक्टर-100 स्थित लोटस बुलेवार्ड स्पेशिया सोसाइटी की है.
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. छात्रा की असामयिक मौत से परिवार के लोग सदमे में हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की परिस्थितियों को समझने के लिए परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है.
मोबाइल और अन्य साक्ष्यों की भी होगी जांच
एडिसीपी नोएडा अभय कुमार मिश्रा के अनुसार मृतका अपने परिवार के साथ सोसाइटी के एक फ्लैट में रहती थी और शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी. मंगलवार तड़के करीब तीन बजे पुलिस को छात्रा के फ्लैट की 19वीं मंजिल से गिरने की सूचना मिली. ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी सोसाइटी में फैलते ही लोगों की भीड़ जुट गई.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी गई है.
परिवार से पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर जांच
इस मामले में एडिशनल डीसीपी नोएडा अभय कुमार मिश्रा ने मिडिया सेल के माध्यम से बताया कि घटना के बाद परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं. पुलिस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के सदस्यों से बातचीत के आधार पर घटना की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी छात्रा की मौत के पीछे की वास्तविक वजह को लेकर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.
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पुलिस सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच कर रही
पुलिस छात्रा की दिनचर्या, घटना से पहले की परिस्थितियों और अन्य संबंधित जानकारियों को भी जांच में शामिल कर रही है. जरूरत के अनुसार उसके मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि छात्रा किन परिस्थितियों में 19वीं मंजिल से नीचे गिरी. पुलिस सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.
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