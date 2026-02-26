ETV Bharat / state

11वीं की छात्रा ने किया सुसाइड; परीक्षा के तनाव में उठाया आत्मघाती कदम

कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों के मुताबिक, छात्रा की दो विषयों में बैक लग चुकी थी.

11वीं की छात्रा ने किया सुसाइड.
11वीं की छात्रा ने किया सुसाइड. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्रा ने मानसिक तनाव के चलते मौत को गले लगा लिया. बताया जा रहा है कि छात्रा अपनी स्कूली परीक्षा के परिणामों और आगामी री-एग्जाम को लेकर काफी दबाव में थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों के मुताबिक, छात्रा की दो विषयों में बैक लग चुकी थी. इसके कारण वह काफी मानसिक तनाव में थी. इसी की वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, 16 वर्षीय छात्रा 11वीं क्लास में पढ़ती थी. परिवार में उसके पिता के अलावा मां और एक भाई है. छात्रा पढ़ाई में गंभीर थी, लेकिन हाल ही में आए परीक्षा परिणामों ने उसे मानसिक रूप से काफी परेशान थी.

परिजनों ने बताया कि 11वीं की परीक्षा उसका अर्थशास्त्र और गणित विषयों में कम नंबर आया था. इसके कारण इन दोनों विषयों में उसकी 'बैक' लग गई थी. इन विषयों के री-पेपर आगामी 26 और 28 फरवरी को होने तय हुए थे.

इसी परीक्षा की तैयारी में दिन-रात जुटी थी, लेकिन मन ही मन वह अपनी शैक्षणिक स्थिति को लेकर गहरे तनाव में डूबी हुई थी.

घटना वाले दिन वह देर रात तक अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी. सुबह जब उसके पिता रोज की तरह गंगा स्नान के लिए अटल घाट गए और मां अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए गई हुई थीं, तब उसने सुसाइड कर लिया. मां जब वापस लौटी तो घटना की जानकारी मिली.

यह भी पढ़ें: इज्जत के लिए कत्ल: अमेठी में बहन से बातचीत पर भड़का भाई, तलवार से हमला कर ली युवक की जान

TAGGED:

STUDENT SUICIDE KANPUR NEWS
11TH GIRL STUDENT SUICIDE KANPUR
STUDENT COMMITS SUICIDE IN KANPUR
EXAM STRESS GIRL STUDENT SUICIDE
KANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.