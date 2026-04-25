इंटर कॉलेज की एक गलती से 76 छात्रों का भविष्य दांव पर; हाईस्कूल में पास नहीं हो पाए स्टूडेंट्स
DIOS संजीव सिंह ने बताया कि इंटर कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल के नंबरों में सिंगल ए की जगह डबल ए लिख दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 1:18 PM IST
रायबरेली: इंटर कॉलेज की एक गलती से हाईस्कूल में पढ़ने वाले 76 छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है. अटौरा के कलौली स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में हाईस्कूल के सभी पंजीकृत छात्रों के प्रयोगात्मक नंबर बोर्ड को न भेजे जाने की वजह से छात्रों को फेल कर दिया गया.
बोर्ड ने छात्रों को अनुपस्थित या शून्य अंक मानते हुए बच्चों को असफल घोषित कर दिया. इससे छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी आक्रोश और निराशा का माहौल है.
सर्वोदय इंटर कॉलेज के व्यवस्थापक मनीष त्रिवेदी ने बताया कि हमारे इंटर कॉलेज के इंटरमीडिएट के सभी छात्र अच्छे नंबरों से पास हुए हैं. हाईस्कूल में बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लाया लेकिन कोई टेक्निकल इशू के कारण बच्चों को एब्सेंट दिखा दिया गया है.
बच्चों का रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया है. इसको लेकर हमने कार्रवाई कर दी थी. सक्षम अधिकारियों ने कहा कि कुछ समय के लिए जो रिजल्ट डिस्टर्ब हुआ है, वह ठीक हो जाएगा. सभी बच्चों को उत्तीर्ण कर दिया जाएगा.
DIOS संजीव सिंह ने बताया कि इंटर कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल के नंबरों में सिंगल ए की जगह डबल ए लिख दिया गया. इसका मतलब अब्सेंट होता है. इस कारण सभी परीक्षा देने वाले छात्रों को अब्सेंट मानते हुए उनका परीक्षा फल रोक दिया गया है. इस मामले को लेकर हमने माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज संपर्क हुआ है. जल्द ही समस्या ठीक कर दी जाएगी.
सर्वोदय इंटर कॉलेज में हाईस्कूल की परीक्षा के लिए 36 छात्र और 40 छात्राएं पंजीकृत थीं. बच्चों ने खुशी-खुशी सभी प्रयोगात्मक और लिखित परीक्षा दी. सभी में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने का उत्साह रहा. बच्चे कुछ करने के सपनों के साथ एक-एक दिन परीक्षाफल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया और सभी बच्चे फेल हुए तो सबके चेहरे लटक गए.
रुंधे गले से बच्चों ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि उन्होंने पूरे साल मेहनत से पढ़ाई की और सभी परीक्षा दी, लेकिन विद्यालय प्रबंधन की गलती और लापरवाही से हम सबका भविष्य अंधकार में चला गया है. अपने बच्चों की इस पीड़ा पर अभिभावकों का भी गुस्सा फूट पड़ा है.
जानकारी की गई तो पता चला कि स्कूल प्रबंधन ने छात्रों के प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक ही तय समय पर माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को नहीं भेजे. नतीजा यह हुआ की बोर्ड ने सभी छात्रों को प्रैक्टिकल में अनुपस्थित या शून्य अंक मानते हुए फेल घोषित कर दिया.
कक्षा 10 के छात्र रोहित ने बताया कि हमने पूरे साल मेहनत की लिखित पेपर भी अच्छे गए. विज्ञान, गृह विज्ञान, कंप्यूटर सबके प्रैक्टिकल भी दिए थे. सर ने कॉपी पर साइन भी किए थे. अब पता चल रहा है कि नंबर ही नहीं भेजे हमारी क्या गलती है.
छात्रा अंजलि का कहना है कि पापा मजदूरी करके पढ़ा रहे थे. सोचा था पास होकर 11वीं में साइंस लूंगी. अब सब बर्बाद हो गया. स्कूल वालों ने हमारा एक साल खराब कर दिया.
छात्रों का आरोप है कि प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी में ही हो गई थी. सभी ने उपस्थित होकर प्रयोग किए थे और वायवा भी दिया था. इसके बावजूद स्कूल ने नंबर फॉरवर्ड नहीं किया.
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