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करनाल में 10वीं के छात्र की दिनदहाड़े हत्या, घात लगाकर लाठी-डंडों से वार, आरोपियों की तलाश जारी

करनाल में 10वीं के छात्र की दिनदहाड़े हत्या ( ETV Bharat )