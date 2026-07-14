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करनाल में 10वीं के छात्र की दिनदहाड़े हत्या, घात लगाकर लाठी-डंडों से वार, आरोपियों की तलाश जारी

हरियाणा के करनाल में 10वीं के छात्र की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Class 10 student murdered in Karnal Dhaulgarh village
करनाल में 10वीं के छात्र की दिनदहाड़े हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 14, 2026 at 6:59 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 7:40 PM IST

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करनाल : हरियाणा के करनाल के धौलगढ़ गांव में मंगलवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 वर्षीय प्रतीक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. परिवार का इकलौता बेटा प्रतीक हनुमान मंदिर में प्रसाद लेने गया था, लेकिन लौटते समय खेतों के पास पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया. लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से किए गए हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घात लगाकर रोका, फिर लगातार बरसाए वार : प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, चार से पांच युवक बिना नंबर की मोटरसाइकिलों पर पहले से मौके पर मौजूद थे. जैसे ही प्रतीक वहां पहुंचा, उसे रोक लिया गया और उसके सिर पर ताबड़तोड़ डंडों से हमला कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी हमलावर नहीं रुके. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने उसे पास के गड्ढे में फेंक दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. पूरी घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी.

करनाल में 10वीं के छात्र की दिनदहाड़े हत्या (ETV Bharat)

पुराने विवाद की रंजिश या कुछ और? : मृतक के दादा दल्ले ने बताया कि करीब तीन महीने पहले किसी लड़की को लेकर प्रतीक का कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था. इसके बाद फोन पर भी कहासुनी हुई थी. परिवार ने रिश्तेदारों के माध्यम से मामला शांत कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह विवाद इतनी बड़ी वारदात में बदल जाएगा. परिजनों का कहना है कि हमलावर उसी स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं, जहां प्रतीक पढ़ता था. हालांकि हत्या की असली वजह क्या है, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.

Class 10 student murdered in Karnal Dhaulgarh village
प्रतीक (ETV Bharat)

ग्रामीण ने सुनाई वारदात की आंखों देखी : गांव के निवासी धर्मपाल ने बताया कि उन्होंने कुछ युवकों को चेहरे ढंके हुए बिना नंबर की मोटरसाइकिलों के साथ खड़ा देखा था. जैसे ही प्रतीक वहां पहुंचा, आरोपियों ने उसे रोककर सिर पर डंडों से हमला कर दिया. घायल प्रतीक बार-बार पूछता रहा कि उसका कसूर क्या है, लेकिन हमलावरों ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार वार करते रहे. इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

Class 10 student murdered in Karnal Dhaulgarh village
मौके पर लगी भीड़ (ETV Bharat)

कई टीमें आरोपियों की तलाश में : घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस, एफएसएल टीम और सीआईए की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं. घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेज दिया गया. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में आरोपियों की तलाश कर रही है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है.

Class 10 student murdered in Karnal Dhaulgarh village
मौके पर जांच करते सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

हर पहलू की जांच जारी : सदर थाना प्रभारी तरसेम चंद ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए गए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश थी या कोई अन्य कारण, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा.

Class 10 student murdered in Karnal Dhaulgarh village
प्रतीक की बेरहमी से हत्या (ETV Bharat)

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Last Updated : July 14, 2026 at 7:40 PM IST

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