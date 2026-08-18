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लखनऊ में दोस्तों के साथ नहाने गया 10वीं के छात्र की डूबने से मौत

लखनऊ: गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के रकीबाबाद गांव में नागपंचमी के पर्व पर त्योहार की छुट्टी पर दोस्तों के साथ नहाने निकला 15 वर्षीय छात्र आदर्श बारिश के पानी से लबालब भरे एक गहरे गड्ढे में डूब गया. करीब एक घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब किशोर को पानी से बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घर के सबसे बड़े बेटे की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.



​परिजनों के अनुसार, रकीबाबाद निवासी 15 वर्षीय आदर्श परिवर्तन कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र था. सोमवार को नागपंचमी का त्योहार होने के कारण वह अपने हमउम्र दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकला था. घूमते-घूमते सभी किशोर नई जेल के पास अर्धनिर्मित सड़क के किनारे पहुंचे, जहां बारिश के पानी से एक बड़ा और गहरा गड्ढा भरा हुआ था.

​गर्मी और उमस के बीच बच्चों ने उसमें नहाने का मन बनाया. आदर्श जैसे ही पानी में उतरा, उसे गहराई का सही अंदाजा नहीं हो सका और वह गहरे दलदल में समाता चला गया. ​

बच्चों ने मदद के लिए जोर-जोर से शोर मचाना शुरू किया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण और राहगीर मौके की ओर दौड़े. ​इसी बीच सूचना पाकर गोसाईंगंज थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई.