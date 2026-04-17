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कानपुर: शिक्षकों की प्रताड़ना से तंग, 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड से पहले दोस्तों को भेजा वॉयस मैसेज

छात्रा के भाई ने शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसे अक्सर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था.

शिक्षकों की प्रताड़ना से10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या
शिक्षकों की प्रताड़ना से10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 6:05 PM IST

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कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर में, स्कूल शिक्षकों के मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली, छात्रा ने सुसाइड करने से ठीक पहले अपने साथियों को वॉयस रिकॉर्डिंग भेजी थी, जिसमें उसने खुद को जिंदा लाश बताते हुए, जीने की इच्छा खत्म होने की बात कही थी, मामले के बाद, सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छात्रा के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग की जांच शुरू कर दी है.

शिवालिक भवन निवासी केंद्रीय विद्यालय 1 से 10वीं की छात्रा वैशाली सिंह (16) ने हाल ही में सीबीएसई बोर्ड में 92 प्रतिशत अंक हासिल की थी, लेकिन वह पिछले कई दिनों से गहरे तनाव में थी. वैशाली की मां काजल एक शोरूम में काम कर परिवार का गुजारा करती है, क्योंकि दो साल पहले उसके पिता का निधन हो गया था. गुरुवार शाम जब मां के फोन करने पर वैशाली ने कॉल रिसीव नहीं की, तब उसके भाई ने कमरे में जाकर देखा तो, वहां बहन का शव फंदे से लटक रहा था.

मृतका के भाई प्रिंस ने स्कूल के शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसे अक्सर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, भाई के मुताबिक, शिक्षकों द्वारा उसकी तुलना स्कूल छोड़ चुके उसके भाई से की जाती थी और उसे ताने दिए जाते थे कि वह कभी अच्छे नंबर नहीं ला पाएगी, इसी हैरेसमेंट के कारण वैशाली ने घर में हंसना-बोलना बंद कर दिया था, वह शिक्षकों को गलत साबित करने के दबाव में दिन-रात पढ़ाई कर रही थी.

पुलिस को मिली वॉयस रिकॉर्डिंग में छात्रा ने अपना डर जाहिर करते हुए कहा था कि मां उस पर काफी पैसा खर्च कर रही हैं और उसे डर है कि कहीं उनका पैसा बर्बाद न हो जाए.

इस संबंध में थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया का कहना है परिजनों की ओर से इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई, खुद परिजनों से जाकर थाना प्रभारी ने मुलाकात की है, छात्रा का सीबीएसई का परिणाम दो दिन पहले जारी हुआ था, जिसमें उसे 92 प्रतिशत अंक मिले थे, हालांकि, परिजन मुकदमा दर्ज कराने को लेकर तैयार नहीं हैं, लेकिन आगे कार्यावाई की जा रही है.

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