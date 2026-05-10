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10वीं में कंपार्टमेंट आने के बाद तनाव में था छात्र, बिलासपुर में 15 वर्षीय किशोर ने की खुदकुशी

घटना के समय परिवार के सदस्य घर के अन्य कामों में व्यस्त थे. कुछ देर बाद घर में चीख-पुकार मच गई.

CLASS 10 STUDENT DEATH BILASPUR
बिलासपुर में 15 वर्षीय किशोर ने की खुदकुशी (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 9:11 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने के कुछ घंटों बाद बिलासपुर जिला से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जड्डू कुलज्यार के गांव ठठल जंगल में 15 वर्षीय छात्र ने खुदकुशी कर ली. बताया जा रहा है कि छात्र को 10वीं की परीक्षा में कंपार्टमेंट आई थी, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में था. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.

रिजल्ट आने के बाद से था परेशान

जानकारी के अनुसार, हिमाचल बोर्ड ने रविवार को 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया. रिजल्ट में छात्र को कंपार्टमेंट आई, जिसके बाद वह काफी परेशान दिखाई दे रहा था. परिजनों के मुताबिक, परिणाम देखने के बाद वह चुप हो गया और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था. परिवार के लोगों ने उसे समझाने और हौसला देने का प्रयास किया, लेकिन वह अंदर ही अंदर तनाव में था. इसी बीच उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

घटना के समय परिवार के सदस्य घर के अन्य कामों में व्यस्त थे. कुछ देर बाद परिजनों को बच्चे के बारे में पता चला तो घर में चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. घटना की सूचना तुरंत पुलिस थाना तलाई को दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

इस घटना ने एक बार फिर छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और परीक्षा परिणामों को लेकर होने वाले तनाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने अभिभावकों से बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करने और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की अपील की है. उधर, बिलासपुर के एसपी संदीप धवल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है.

Disclaimer: यदि आपके मन में भी तनाव, निराशा या आत्मघाती विचार आ रहे हों, तो तुरंत अपने परिवार, दोस्तों या किसी विशेषज्ञ काउंसलर से बात करें. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समय रहते समाधान और परामर्श बेहद जरूरी है.

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