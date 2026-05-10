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10वीं में कंपार्टमेंट आने के बाद तनाव में था छात्र, बिलासपुर में 15 वर्षीय किशोर ने की खुदकुशी

बिलासपुर में 15 वर्षीय किशोर ने की खुदकुशी ( FILE@ETVBHARAT )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने के कुछ घंटों बाद बिलासपुर जिला से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. झंडूता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जड्डू कुलज्यार के गांव ठठल जंगल में 15 वर्षीय छात्र ने खुदकुशी कर ली. बताया जा रहा है कि छात्र को 10वीं की परीक्षा में कंपार्टमेंट आई थी, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में था. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. रिजल्ट आने के बाद से था परेशान जानकारी के अनुसार, हिमाचल बोर्ड ने रविवार को 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया. रिजल्ट में छात्र को कंपार्टमेंट आई, जिसके बाद वह काफी परेशान दिखाई दे रहा था. परिजनों के मुताबिक, परिणाम देखने के बाद वह चुप हो गया और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था. परिवार के लोगों ने उसे समझाने और हौसला देने का प्रयास किया, लेकिन वह अंदर ही अंदर तनाव में था. इसी बीच उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया. परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़