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कानपुर में 10वीं के छात्रा ने की आत्महत्या; घर में हीं शव मिला, जांच में जुटी पुलिस

कल्याणपुर थाना प्रभारी ने बताया कि परिजन फिलहाल आत्महत्या के कारणों को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं.

कानपुर में 10वीं के छात्रा ने की आत्महत्या.
कानपुर में 10वीं के छात्रा ने की आत्महत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 1:10 PM IST

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कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित एल्डिगो काउंटी अपार्टमेंट में शुक्रवार दोपहर कक्षा 10 के छात्र ने सुसाइड कर लिया. छात्र ने अपने ही घर में व्यायाम की रॉड से फंदा लगाकर आत्महत्या की है.

घटना के बाद बदहवास परिजन छात्र को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस से मिली की जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से हरियाणा के रोहतक निवासी सचिन राठी एक निजी कंपनी में उप महाप्रबंधक (DGM) हैं. वह अपने परिवार, पत्नी रीना, छोटे बेटे रेयांश और 15 वर्षीय बड़े बेटे अर्जुन राठी के साथ शिवली रोड स्थित एल्डिगो काउंटी अपार्टमेंट में रहते हैं.

अर्जुन (15) कल्याणपुर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर लगभग 2:40 बजे अर्जुन अपने मकान की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में गया था.

काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा. अर्जुन वहां पुल-अप्स लगाने वाली रॉड पर रस्सी के फंदे से लटका हुआ मिला. यह नजारा देखते ही घर में चीख-पुकार मच गई.

परिजनों ने तुरंत अर्जुन को फंदे से उतारा और आनन-फानन में पास के बीएमसी अस्पताल ले गए. वहां छात्र की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रीजेंसी अस्पताल रेफर कर दिया. हालांकि, रीजेंसी अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्र को मृत घोषित कर दिया.

कल्याणपुर थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि परिजन फिलहाल आत्महत्या के कारणों को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं. पुलिस घटना से जुड़े सभी संभावित पहलुओं और कारणों की गहनता से पड़ताल कर रही है.

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