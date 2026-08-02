ETV Bharat / state

कानपुर में 10वीं के छात्रा ने की आत्महत्या; घर में हीं शव मिला, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में 10वीं के छात्रा ने की आत्महत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )